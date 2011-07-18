حذف 17 وزارتخانه / کابینه مالکی کوچک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، یک نماینده پارلمان عراق از بررسی طرح "نوری المالکی" نخست وزیر این کشور برای کوچک کردن کابینه خبر دادند.

"احمد عریبی" عضو فراکسیون العراقیه گفت : پارلمان عراق امروز بررسی طرح نخست وزیر درباره کاهش تعداد وزارتخانه ها را آغاز کرده است و حدود هفتاد درصد از نمایندگان طرفدار این طرح هستند.

"سمیره الموسوی" نماینده وابسته به فراکسیون دولت قانون نیز تصریح کرد: پارلمان عراق بررسی طرحی را که به موجب آن تعداد وزارتخانه ها از 46 به 29 کاهش می یابد شروع کرده است. وزارتخانه هایی که حذف خواهند شد وزارتخانه های مشاور در امور دولت و برخی دیگر از وزارتخانه ها هستند.

شایان ذکر است "نوری المالکی" نخست وزیر عراق قبلا در نامه ای به "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان این کشور تعداد زیاد وزارتخانه ها در عراق را باری سنگین بر دوش دولت دانسته بود.