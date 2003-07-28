به گزارش خبرنگارگروه هنري "مهر" ، تعداد 19 طرح در مرحله صداگذاري و ميكس ، 12فيلم در مرحله فيلمبرداري ، 31 طرح در مرحله تداركات قرار گرفتند.
فيلمهاي سينمايي " ملاقات با طوطي" ، "آواز در باران" ، "بوتيك"، "توكيو بدون توقف"، "چشمان سياه " ، "مزرعه پدري" ، "گاو خوني " ، " زهر عسل" ، "طلا" و "برگ برنده " از جمله آثار مرحله صداگذاري و ميكس هستند.
"دوئل " ، "محفل ايكس " ، "افسانه شهر جنگي"، "زيتون شكسته" ، "موشو" ، " 13 گربه روي شيرواني" ، "داستان ناتمام" و " خانواده يك قهوه چي مرحوم " از فيلمهاي هستند كه در مرحله تدوين قرار دارند.
فيلمهاي "روياي جهنمي " ، "اشك سرما" ، " الهه زيگورات "، "هم نفس" ، "عروس افغان " ، "پرده عشق" ، "شب آفتابي" ، "مكث" ، "جايي براي زندگي"، "باج خور" ، "روشنك" و " بابا عزيز" طرحهايي هستند كه در مرحله فيلمبرداري به سر مي برند.
"از دل گريخته" ، "دوگانه"، "آنفولانزا" ، "تولدت مبارك"، "دزد سوم" ، "نت فالش" ،" رستاخيز"، "امام حسين (ع)" ،"روز مهرورزي " ، "مرد سنگي" ، "گل يخ " و "معادله " از فيلمهايي هستند كه در مرحله توليد قرار دارند.
بنياد سينمايي فارابي اعلام كرد:
75 طرح سينمايي تا مردادماه در چرخه توليد فيلم قرار دارند
بنياد سينمايي فارابي اعلام كرد كه 75 طرح سينمايي تا دوم مردادماه در مرحله توليد قرار دارند.
به گزارش خبرنگارگروه هنري "مهر" ، تعداد 19 طرح در مرحله صداگذاري و ميكس ، 12فيلم در مرحله فيلمبرداري ، 31 طرح در مرحله تداركات قرار گرفتند.
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