75 طرح سينمايي تا مردادماه در چرخه توليد فيلم قرار دارند

به گزارش خبرنگارگروه هنري "مهر" ، تعداد 19 طرح در مرحله صداگذاري و ميكس ، 12فيلم در مرحله فيلمبرداري ، 31 طرح در مرحله تداركات قرار گرفتند.

فيلمهاي سينمايي " ملاقات با طوطي" ، "آواز در باران" ، "بوتيك"، "توكيو بدون توقف"، "چشمان سياه " ، "مزرعه پدري" ، "گاو خوني " ، " زهر عسل" ، "طلا" و "برگ برنده " از جمله آثار مرحله صداگذاري و ميكس هستند.

"دوئل " ، "محفل ايكس " ، "افسانه شهر جنگي"، "زيتون شكسته" ، "موشو" ، " 13 گربه روي شيرواني" ، "داستان ناتمام" و " خانواده يك قهوه چي مرحوم " از فيلمهاي هستند كه در مرحله تدوين قرار دارند.

فيلمهاي "روياي جهنمي " ، "اشك سرما" ، " الهه زيگورات "، "هم نفس" ، "عروس افغان " ، "پرده عشق" ، "شب آفتابي" ، "مكث" ، "جايي براي زندگي"، "باج خور" ، "روشنك" و " بابا عزيز" طرحهايي هستند كه در مرحله فيلمبرداري به سر مي برند.

"از دل گريخته" ، "دوگانه"، "آنفولانزا" ، "تولدت مبارك"، "دزد سوم" ، "نت فالش" ،" رستاخيز"، "امام حسين (ع)" ،"روز مهرورزي " ، "مرد سنگي" ، "گل يخ " و "معادله " از فيلمهايي هستند كه در مرحله توليد قرار دارند.