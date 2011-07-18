جام میلاد موحب شادابی گلستانیها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر دوشنبه در حاشیه افتتاحیه دومین دوره مسابقات بین المللی جام میلاد (عج) به تاثیرات برگزاری این مسابقات در سطح استان اشاره کرد.

وی افزود: برگزاری مسابقات ورزشی همیشه باعث شاداب تر شدن مردم خواهد شد و به طور حتم برگزاری این مسابقات نیز به شاداب شدن مردم استان ما کمک کرده است.



فرماندار گرگان ادامه داد: از تمام کسانی که برای برگزاری این مسابقات تلاش کرده اند تشکر می کنم و مطمئنن در نبود آنها برگزاری مسابقات غیر ممکن بود.



فرماندارگرگان گفت: این مسابقات باعث شادی و نشاط در سطح استان خواهد شد و امیدوارم هر ساله شاهد برگزار این مسابقات در سطح استان باشیم.

60 ورزشکار از کشورهای مختلف در مسابقات بین المللی اسکواش جام میلاد در گرگان شرکت کردند و کشف و شناسایی استعدادها و ارتقای سطح فنی اسکواش کشور و گلستان از اهداف این مسابقات است.



در این مسابقات کشورهای پاکستان، قطر، اردن، مصر، عراق و کویت حضور دارند.