حوادث ناشی از کار در استان قزوین 21 درصد کاهش یافت

فردین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سه ماهه اول سال جاری 99 مورد حادثه ناشی از کار در واحدهای مختلف استان روی داد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد کاهش داشته است.

به گفته بابایی پارسال در همین مدت 126 فقره حادثه از سوی بازرسی استان گزارش شده بود.

وی تصریح کرد: با وجود کاهش حوادث ناشی از کار حوادث فوتی بویژه در بخش مشاغل ساختمانی افزایش یافته است که بی توجهی به رعایت مقررات ایمنی و اصول حفاظتی از سوی کارفرمایان و کارگران ساختمانی عامل بروز این حوادث است.

معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین یادآورشد: به منظور کاهش حوادث ناشی از کار ضمن برگزاری دوره های آموزشی برای کارگران و کارفرمایان با اطلاع رسانی مناسب نسبت به آگاه سازی شاغلان واحدهای مختلف صنعتی و تولیدی و نیز امور ساختمانی استان اقدامات لازم انجام شده است.

این مسئول از کارگران و کارفرمایان بخش صنعت ساختمان خواست برای حفظ سلامتی و جلوگیری از بروز حوادث دلخراش به طور جدی به رعایت قوانین و مقررات ایمنی توجه کنند.

برقراری بلیش از دو هزار مقرری بیکاری

معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین همچنین از برقراری دو هزار و 172 فقره مقرری بیمه بیکاری برای بیکاران استان طی سه ماه امسال خبر داد و گفت: در مدت یاد شده همچنین بیمه بیکاری یکهزار و471 نفر از متقاضیان قطع شده و مقرری بیمه بیکاری آنها به پایان رسیده است.

وی مقرری بگیران بیمه بیکاری را تا پایان خرداد ماه امسال شش هزار و 786 نفر ذکر کرد و یادآورشد: تمامی افراد بیکار که بدون میل و اراده خود با کارفرما قطع رابطه کاری کرده اند می توانند جهت طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده و ارسال به تامین اجتماعی در مدت یک ماه بیکاری خود را به اداره کل کار و امور اجتماعث محل خود اطلاع دهند.

بابایی اضافه کرد: به 889 پرونده در هیئت تشخیص و حل اختلاف به منظور رسیدگی به شکایت مربوط به کارگران از جمله مسائل مربوط به حقوق، مزایا و اخراج طی سه ماهه سال جاری رسیدگی شده است و هیئت تشخیص و حل اختلاف امسال برای یکهزار و 65 نفر رای صادر کرده است.