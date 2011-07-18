10 میلیارد ریال از مطالبات کلزا کاران آملی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، همت الله بابایی عصر دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان گفت: این مبلغ معادل 95 درصد از فروش کلزا کشاورزان آملی از زمان برداشت تاکنون بوده است.



وی با بیان اینکه کلزا کاران آملی در مجموع بیش از هزار و 750تن کلزا تولیدی خود را به مراکز خرید دراین شهرستان تحویل داده اند، افزود: کلزاکاران آملی از کشت سال جاری خود تاکنون معادل 11میلیارد و 150میلیون ریال کلزا به قیمت تضمینی به مراکزخرید دولتی فروخته اند.



رئیس اداره تعاون روستایی آمل اضافه کرد: بقیه مطالبات کلزاکاران آملی درهفته جاری به حساب آنان پرداخت خواهد شد.



بابایی با اشاره به اینکه امسال سه مرکز در این شهرستان دانه روغنی کلزا کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری می کردند تصریح کرد: هرکیلو کلزا به قیمت 650 تومان از کشاورزان خریداری شد.



بابایی ادامه داد: کلزا تحویلی کشاورزان به مراکز خرید تضمینی با 10درصد رطوبت وحدود دو درصد ناخالصی خریداری شد.



وی یادآورشد: کلزا خریداری شده کلزاکاران آملی به کارخانه های روغن کشی در مازندران و گلستان حمل شد.



بابایی با اشاره به اینکه کلزای تولیدی کشاورزان آملی از اواخر اردیبهشت ماه در اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شد، اضافه کرد: امسال در بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آمل کلزا کشت شد.



شهرستان آمل در کشت کلزا در اراضی شالیزاری در مازندران رتبه نخست را دارد.



