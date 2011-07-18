توانمندی جوانان هرمزگانی باید در عرصه های مختلف به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از جوانان برتر استان هرمزگان بااشاره به اینکه جوانان در پیروزی، ثبات و بقای انقلاب اسلامی پرچمدار بوده و هستند، بیان داشت: جوانان هرمزگانی دارای ظرفیت ها وتوانمندی های فراوانی هستند که بااستفاده از فکر و توان آنان درکنار تجربه موسفیدان می توان کارهای بزرگی انجام داد.

وی گفت: نمونه بارز اعتماد و استفاده از توان جوانان درسرنگونی رژیم پهلوی وستم شاهی و هشت سال دفاع مقدس است ،که توسط امام خمینی (ره ) صورت گرفت.

هاشمی با بیان اینکه امروز نیز از این ظرفیت باید به خوبی استفاده شود، اظهار داشت: اینکه گفته می شود از ظرفیت های جوانان در مسیر اهداف نظام سازمانی استفاده شود به معنای این نیست که جوانان از تجربیات بزرگان خود استفاده نکنند بلکه این دو موضوع مکمل همدیگر در رسیدن به اهداف اصلی آن سازمان است.



وی درادامه هدف از تجلیل جوانان برتر را نشان دادن انجام وظیفه مسئولان در قبال جوانان ممتاز و نخبگان، شناساندن نخبگان استان به کشور ،تزریق روحیه نشاط و شادابی و معرفی الگوی های برگزیده به دیگر جوانان عنوان کرد.

استاندار هرمزگان در ادامه بیان داشت: جوان ضمن اینکه هدف را برای خود مشخص می کند خود را درقبال فعالیت هایی که انجام می دهد مسئول بداند و در راه اهداف متعالی نظام تلاش و مجاهدت کند و جوان برای اینکه در تلاطم های روزگار بتواند ثابت قدم و محکم در مسیر حق پیش برود باید از مسیر ولایت حرکت کند.



نماینده دولت در هرمزگان با اشاره به اهمیت استفاده از مدیریت زمان، گفت: جوانان با استفاده بهینه از زمان درعرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در مسیر تحقق اهداف نظام حرکت کنند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه قرار گرفتن جوانان در مسیر تحصیل ،تهذیب و ورزش که از انتظارات مقام معظم رهبری است، اظهار داشت: آنچه که از جوانان انتظار می رود اینکه این سه ویژگی را در کنار یگدیگر برای دست یافتن به قله های رفیع در عرصه های فرهنگی،علمی،ورزشی و اجتماعی بکار گیرند.

هاشمی با اشاره به اهمیت خودباوری در جوانان بیان داشت: شما جوانان مراقب باشید خودباوری شما تکبر تداعی نشود چراکه خودباوری فخر فروشی نسیت و این ویژگی نباید وارد زندگی شما جوانان باشد که شما را از مسیر اصلی تان در می کند.

استاندار هرمزگان در پایان جوانان را به مطالعه تاریخ و الگوگیری از زندگی بزرگان و اندیشمندان کشورمان توصیه کرد و عنوان کرد: مطالعه موضوعات تاریخی برای هر جوانی لازم و ضروری است چراکه بسیاری در این طول تاریخ ما بودند که در مسیر راه فخر و تکبر را به جای خودباوری به کار گرفتند و به زمین خوردند.

در پایان این مراسم از 38 نفر از جوانان برتر سال 90 استان هرمزگان در زمینه های ورزشی، علمی، مهارتی، هنری و ادبی تجلیل شد.