اطلاع رسانی از عملکرد شوراهای حل اختلاف باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی عصر دوشنبه در همایش سراسری مسئولین روابط عمومی و سایت شوراها در اردبیل اظهار داشت: عدم اطلاع کافی مردم و مسئولان از عملکرد مطلوب شوراها نارسایی بزرگی در حق شوراهای حل اختلاف است.

وی با بیان اینکه تقویت اطلاع رسانی در سطح شوراها از برنامه های اولویت دار قوه قضائیه است، افزود: در این خصوص از فناوری و نوآوریهای الکترونیک به نحو مطلوب استفاده خواهد شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف کل کشور راه اندازی سایت اطلاع رسانی برای تمام شوراهای حل اختلاف استانها را در راستای تقویت اطلاع رسانی دانست، بر ارتقاء محتوای اخبار و بروز رسانی آنها تأکید کرد.

وی عملکرد شوراها در سطح کشور را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: امروز شوراها پشتوانه و نقطه اتکا خوبی برای دستگاه قضایی است و در کنار دادگستریها بار سنگینی از مشکلات مردم و جامعه را حل و فصل می کنند.



میانجی عملکرد دادگستری کل استان اردبیل در توجه به شوراها بویژه استفاده از فناوری در رسیدگی به پرونده ها، تسریع در رسیدگی و افزایش صلح و سازش در اختلافات مردمی را قابل تحسین خواند.



ایجاد صلح در جامعه دستیابی به امنیت پایدار را تسریع می کند

رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز در این همایش با اشاره به ریشه و جایگاه صلح و دوستی در دین مبین اسلام، برکات ترویج و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه را تشریح کرد و ابراز داشت: شوراهای حل اختلاف به واسطه ماهیت خود در برقراری دوستی و سازش بین مردم، مایه امید و حیات کشور است.

غلامعلی رضایی با بیان اینکه ایجاد صلح و سازش دستیابی به امنیت پایدار در جامعه را تسریع خواهد کرد، متذکر شد: شوراهای حل اختلاف باید به یک باور عمومی تبدیل شود.

وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در تقویت شوراهای حل اختلاف اضافه کرد: تخصصی شدن شوراها، ایجاد واحدهای مصالحه شورا، ساماندهی نیروی انسانی، استفاده از فناوری و ارتقاء دانش حقوقی اعضا از جمله مهمترین دلایل موفقیت شوراهای حل اختلاف اردبیل است.

رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: به طوری که هم اکنون آمار پرونده های مختومه بویژه با صلح و سازش کاملا چشمگیر و در تاریخ شوراهای کشور کم سابقه بوده است.

مقابله با جرائم رایانه ای از دغدغه های اساسی قوه قضائیه است

در ادامه این همایش سراسری مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه نیز مقابله با جرائم رایانه ای را از دغدغه های اساسی مهم قوه قضائیه در سطح کشور برشمرد.

حسن رحیمی مدیر عنوان کرد: اطلاع رسانی مرز بسیار حساس با تبلیغات دارد و این امر همواره باید مدنظر مسئولان روابط عمومی قرار گیرد.

وی با اشاره به اوضاع حاکم بر اطلاع رسانی دنیای امروز، فناوری را اساس اطلاع رسانی تأثیر گذار دانست و تاکید کرد: قوه قضائیه طی سالهای در استفاده از نوآوریهای الکترونیک، موفقیت چشمگیری حاصل کرده، به طوری که حوزه اطلاع رسانی قضایی نیز از این توسعه بی بهره نبوده است.



مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضاییه حساسیت اخبار قضایی را به لحاظ تأثیر مستقیم آن بر سرنوشت جامعه به وی‍ژه امنیت اجتماعی یادآور شد و اضافه کرد: دست اندرکاران اطلاع رسانی دستگاه قضایی کشور باید بیش از پیش به این مهم توجه کنند.

وی از ابلاغ آیین نامه جدید نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضائیه در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: وجود 72 سایت اینترنتی در داخل قوه قضائیه طی شرایط کنونی، نوید خوبی برای آینده اطلاع رسانی دستگاه قضایی است.

رحیمی در پایان با تاکید بر ضرورت توجه به توطئه ها و سرمایه گذاریهای سنگین دشمنان قسم خورده نظام در بحث جنگ نرم بوی‍ژه استفاده در فضای اینترنتی افزود: رسیدگی به جرائم رایانه ای و اینترنتی از دغدغه های اساسی قوه قضائیه بوده و به طور جد در حال پیگیری است.

