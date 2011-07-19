جوایز نفرات برتر المپیاد ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی نقدی اعطا می شود

معاون اجرایی دهمین المپیاد ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جوایز نفرات برتر نقدی داده می شود، اظهار داشت: به نفرات اول 250 هزار، به نفر دوم 200 هزار و به نفر سوم 150 هزار تومان هدیه داده خواهد شد.

مهدی مقدم منش با اشاره به افزایش 43 درصدی حضور دانشجویان دراین المپیاد نسبت به المپیاد سالهای گذشته، تصریح کرد: سال گذشته حدود 39 دانشگاه علوم پزشکی در المپیاد شرکت داشتند که دراین المپیاد این تعداد به 46دانشگاه رسیده است.

وی با اشاره به حضور یک هزار و 385 دانشجوی ورزشکار در المپیاد سال جاری تصریح کرد: سال گذشته 962 ورزشکار در المپیاد ورزشی فرهنگی شرکت داشتند.