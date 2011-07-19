هفت هزار دانش آموز استثنایی استان قزوین سنجش سلامت شدند

حسین پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از هفت هزار و 100 نوآموز استثنایی مورد سنجش سلامت قرار گرفته اند که برای 92 درصد کودکان استثنایی استان جهت ثبت نام در مدارس، شناسنامه سلامت صادر شده است.

به گفته پرتوی کمتر از هشت درصد این نوآموزان دارای مشکل تشخیص داده شده و برای درمان به مراکز و پایگاههای تخصصی ارجاع شدند.

وی افزود: در سال گذشته 17 هزار و 800 نوآموز مورد سنجش قرار گرفتند که پیش بینی می شود امسال این تعداد به 19 هزار نفر افزایش یابد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین با بیان این که ارائه تمامی خدمات درمانی به دانش آموزان استثنایی رایگان است تاکید کرد: تمام هزینه های دارو، درمان، توانبخشی، عمل جراحی دانش آموزان استثنایی را آموزش و پرورش پرداخت می کند.

در حال حاضر یک هزار و 780 دانش آموز استثنایی در 26 مرکز آموزش استثنایی استان قزوین مشغول تحصیل هستند.