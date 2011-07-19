شیوع بیماری مرموز میان کارکنان متروی تهران

به گزارش خبرنگارمهر، بیماری پوستی برخی کارکنان خط 5 مترو تهران خبر تازه ای نیست. سه سال پیش نیز برخی کارکنان مترو دچار غده های زیر پوستی شده اند. آنها شبکه برق موجود در این محدوده را دلیل این غده ها می دانستند. اما هنوز هم منشا این بیماری مشخص نشده است.

مشکلات ریوی درد تازه این کارکنان است. آنها استفاده از مواد صنعتی آزبست دار در قطارهای مترو را دلیل این بیماری عنوان کرده اند. هرچند مدیرتولید بدنه شرکت پارس که قطارها و واگنهای متروی تهران را تامین می کند، وجود هرگونه مواد صنعتی آزبست دار را در بدنه و قطارهای مترو نفی می کند. با این حال هنوز کسی نمی تواند آلوده بودن متروی تهران را رد یا تایید کند زیرا هنوز پالایشی در این رابطه انجام نشده است. این موضوعی است که یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا نیز آن را تائید می کند. او می گوید: برنامه ریزی هایی برای پالایش هر چه سریعتر هوای متروی تهران انجام شده است.

نکته ای که رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز بر آن تاکید دارد. معصومه ابتکار می گوید: در بازدیدهایی که از مترو داشتیم همواره بحث آلودگی هوای داخل تونل های متروی تهران مورد توجه بود.

او آلودگی هوای مترو را تایید نمی کند و می گوید: نمی توانم بدون اطلاعات علمی و تحقیق در این باره صحبتی کنم اما دو سال پیش از شرکت بهره برداری مترو تهران خواستیم مدیریت پالایش سلامتی کارکنان خود را انجام دهد تا از وضعیت سلامتی کارکنان این بخش مطمئن شویم.



اما پروین احمدی نژاد عضو دیگر شورای شهر نیز آلودگی هوای مترو تهران را تایید می کند. او می گوید: متاسفانه به دلیل پایین بودن کیفیت قطعاتی که از چین خریداری می شود شاهد افزایش آلودگی هوای مترو هستیم. این در حالیست که شهرداری تهران بارها به خودروسازانی که قطعات خود را از چین می خرند انتقاد کرده و عنوان می کند استاندارد نبودن این قطعات آلودگی هوا را تشدید کرده است در صورتی که خود شهرداری قراردادهای بسیاری با چین دارد.

هنوز منشا بیماری این کارکنان مشخص نیست. نمونه هایی از غده‌های آنها در دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال بررسی است و باید منظر ماند تا نتایج علمی مشخص کند قطعات چینی سبب بیماری شده اند یا دلایل پنهان دیگری سبب بیماری این کارکنان شده است.