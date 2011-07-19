  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: نائب قهرمانی تیم پاورلیفتینگ قزوین در مسابقات نزاجا، صدرنشینی قزوین در لیگ هندبال نونهالان، کسب جایگاه هفتم توسط تیم جودوی قزوین، ناکامی تیم فوتبال پرسپولیس قزوین در راهیابی به لیگ امیدهای کشور و هدایت تیم بدمینتون استان توسط مربی اندونزیایی مهمترین خبرهای ورزشی استان قزوین است.

به گزارش خبرنگار مهر تیم وزنه برداری لشگر 16 زرهی قزوین در مسابقات پاورلیفتینگ نیروی زمینی ارتش نائب قهرمان شد.
 
در این رقابتها که در اصفهان برگزار شد تیم لشگر 16 زرهی قزوین پس از تیم 04 بیرجند به مقام نائب قهرمانی رسید.
 
صدرنشینی هندبال قزوین
 
دور نخست لیگ هندبال نونهالان استان با صدرنشینی تیم قزوین همراه شد.
 
در این رقابتها که با شرکت تیم هایی از قزوین، آبیک، آوج و تاکستان برگزار می شود تیم قزوین با کسب هشت امتیاز بالاتر از سایر تیمها قرار گرفت.
 
در اولین دوره این مسابقات تیم آبیک با شش امتیاز و آوج با دو امتیاز در رده های بعدی جدول قرار دارند.
 
جودوی قزوین هفتم شد
 
تیم جودوی قزوین در مسابقات قهرمانی کشور هفتم شد.
 
این تیم با سه مقام سومی بهادر محرمی، حمیدرضا بهرامی و مرتضی میرزاحسینی در جایگاه هفته مسابقات قرار گرفت.
 
همچنین تیم های تهران، ایلام و لرستان بترتیب اول تا سوم شدند.
 
ناکامی تیم فوتبال پرسپولیس
 
تیم فوتبال پرسپولیس قزوین از راهیابی به لیگ برتر امیدهای کشور بازماند.
 
این تیم که در مسابقات پلی آف دسته یک امیدهای کشور در یاسوج شرکت کرده است در آخرین بازی خود در برابر نماینده مازندران به تساوی دو بر دو دست یافت.
 
تیم پرسپولیس با این نتیجه با قرار گرفتن در رده پنج به کار خود پایان داد واز راهیابی به لیگ برتر بازماند.
 
مربی خارجی در بدمینتون قزوین
 
یک اندونزیایی سرمربی تیم بدمینتون قزوین شد.
 
به گفته سخن سنج رئیس هیئت بدمینتون استان قزوین یک مربی اندونزیایی که سابقه عضویت در تیم ملی جوانان اندونزی را در
کارنامه خود دارد با قراردادی یک ساله به عنوان مربی بازیکن، تیم بدمینتون استان را در مسابقات دسته اول باشگاهای کشور
همراهی خواهد کرد.
کد مطلب 1361801

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها