خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر تیم وزنه برداری لشگر 16 زرهی قزوین در مسابقات پاورلیفتینگ نیروی زمینی ارتش نائب قهرمان شد.

در این رقابتها که در اصفهان برگزار شد تیم لشگر 16 زرهی قزوین پس از تیم 04 بیرجند به مقام نائب قهرمانی رسید.

صدرنشینی هندبال قزوین

دور نخست لیگ هندبال نونهالان استان با صدرنشینی تیم قزوین همراه شد.

در این رقابتها که با شرکت تیم هایی از قزوین، آبیک، آوج و تاکستان برگزار می شود تیم قزوین با کسب هشت امتیاز بالاتر از سایر تیمها قرار گرفت.

در اولین دوره این مسابقات تیم آبیک با شش امتیاز و آوج با دو امتیاز در رده های بعدی جدول قرار دارند.

جودوی قزوین هفتم شد

تیم جودوی قزوین در مسابقات قهرمانی کشور هفتم شد.

این تیم با سه مقام سومی بهادر محرمی، حمیدرضا بهرامی و مرتضی میرزاحسینی در جایگاه هفته مسابقات قرار گرفت.

همچنین تیم های تهران، ایلام و لرستان بترتیب اول تا سوم شدند.

ناکامی تیم فوتبال پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس قزوین از راهیابی به لیگ برتر امیدهای کشور بازماند.

این تیم که در مسابقات پلی آف دسته یک امیدهای کشور در یاسوج شرکت کرده است در آخرین بازی خود در برابر نماینده مازندران به تساوی دو بر دو دست یافت.

تیم پرسپولیس با این نتیجه با قرار گرفتن در رده پنج به کار خود پایان داد واز راهیابی به لیگ برتر بازماند.

مربی خارجی در بدمینتون قزوین

یک اندونزیایی سرمربی تیم بدمینتون قزوین شد.

به گفته سخن سنج رئیس هیئت بدمینتون استان قزوین یک مربی اندونزیایی که سابقه عضویت در تیم ملی جوانان اندونزی را در

کارنامه خود دارد با قراردادی یک ساله به عنوان مربی بازیکن، تیم بدمینتون استان را در مسابقات دسته اول باشگاهای کشور

همراهی خواهد کرد.