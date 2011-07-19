پنج کیلو مواد مخدر در قزوین کشف و ضبط شد

سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران یگان امداد شهرستان قزوین در هنگام گشت زنی در آزاد راه قزوین، کرج به یک دستگاه سواری پژو 405 با دو سرنشین مشکوک شدند که با وجود تلاش راننده برای فرار از دست ماموران پس از مدتی تعقیب و گریز و شلیک چند تیر از سوی پلیس خودرو متوقف و متخلفان دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو مقدار سه کیلو و10 گرم ماده مخدر شیشه کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر شدند.

سرهنگ غیاثوند تصریح کرد: در اقدام دیگر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در بازرسی از یک دستگاه سمند در آزاد راه قزوین به زنجان 450 گرم شیشه کشف شد و سه نفر نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین یادآورشد: همچنین با تلاش ماموران انتظامی شهرستان قزوین با دستگیری دو فروشنده مواد مخدر از این افراد مقدار 290 گرم تریاک کشف و ضبط شد.

این مسئول افزود: کشف یک کیلوگرم تریاک و دستگیری سه قاچاقچی مواد مخدر در شهرستان البرز از دیگر اقدامات پلیس در روز گذدشته بوده است.

بنابر این گزارش همچنین ماموران شهرستان بوئین زهرا نیز در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان حامل سوخت مقدار دو هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند.

ماموران انتظامی تاکستان هم در بازرسی از هفت منزل مسکونی در این شهرستان 20 عدد تجهیزات ماهواره شامل دستگاه ال ان بی، شش دستگاه رسیور و شش صفحه دیش را کشف و ضبط کردند.