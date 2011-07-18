همجواری کتابخانه ها با مساجد موجب افزایش فعالیت های فرهنگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ،عباس جعفر بگلو عصر دوشنبه در یازدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش ضیاء آباد افزود: در هر منطقه ای که مسجد وجود دارد کتابخانه ای نیز نیاز است تا زمینه استفاده هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان از منابع غنی اسلامی و دینی فراهم شود.

وی گفت: فعالیت کانون های فرهنگی مساجد طی سال های اخیر نقشی سازنده در اجرای برنامه های فرهنگی و جذب هرچه بیشتر نوجوانان به اماکن مذهبی داشته ولی به دلیل تعداد محدود این کانون ها در مقایسه با مساجد موجود تمامی مساجد به این کانون ها دسترسی ندارند.

جعفربگلو اضافه کرد: در صورتی که مسئولان در احداث کتابخانه ها به همجواری آن ها با مساجد توجه کند نه تنها سرانه مطالعه در جامعه افزایش می یابد بلکه حضور نوجوانان و جوانان در مراسم مذهبی مساجد نیز پررنگ تر می شود.

این مسئول ادامه داد: مساجد از دیرباز محل برگزاری مراسم مختلف مذهبی و سخنرانی های اخلاقی بوده اند ولی کودک و نوجوان پس از یک سخنرانی مذهبی ممکن است با سوالات زیادی درباره تاریخ اسلام، زندگی ائمه و آداب و رسوم دینی مواجه شود که پاسخ به تمام این سوالات در مدت محدود سخنرانی ها امکان پذیر نخواهد بود.

بخشدار ضیاء آباد اظهارداشت: با وجود کتابخانه در مجاورت مسجد، کودکان و نوجوانان می توانند از ریشه های تاریخی مباحث مذهبی و تاریخ اسلام آگاه شده و با دانش بیشتری موازین و آداب اسلامی را رعایت کنند.

جعفربگلو یادآورشد: افرادی نیز که حضوری فعال در مسجد دارند می توانند با عضویت در کتابخانه سطح اطلاعات و آگاهی های خود را افزایش دهند.

وی گفت: با مطالعه، ارزش خدمات مسئولان نیز بیشتر شناخته می شود زیرا افراد جامعه هرچه بیشتر در جریان اهمیت خدمت رسانی مسئولان قرار می گیرند.

جعفربگلو ادامه داد: با افزایش دانش افراد روش استفاده بهینه از منابع انرژی و دستاوردهای موجود جامعه بیشتر شناخته شده و گام های موثری در مسیر توسعه پایدار برداشته می شود.

این مسئول با اشاره به اهمیت همکاری آموزش و پرورش با کتابخانه های عمومی تصریح کرد: با توجه به اینکه برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان از فعالیت های آموزش و پرورش است می توان با همکاری مستمر با کتابخانه ها در این زمینه گام برداشت.

جعفربگلو اظهارداشت: برگزاری مسابقات کتابخوانی از کارهای مثبت و موثر در راستای ارتقاء مطالعه در جامعه بوده و از بهترین روش ها برای تبلیغ و ترویج این فرهنگ است.

بخشدار ضیاء آباد همچنین از آمادگی این بخشداری برای همکاری برای افزایش تبلیغات مسابقات کتابخوانی در ضیاء آباد و تامین جوایز این مسابقات خبر داد.