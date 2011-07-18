تلاش برای تغییربافت جمعیتی بحرین/ اعطای تابعیت به بیگانگان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "نبیل رجب" رئیس مرکز حقوق بشر بحرین با اشاره به شهادت یک زن و زخمی شدن دهها نفر دیگر در حملات نیروهای رژیم آل خلیفه به مردم در جزیره ستره اظهار داشت : مردم هنوز نمی توانند مجروحان را به بیمارستان منتقل کنند، زیرا بیمارستانها به پادگاه نظامی رژیم تبدیل شده است.



نبیل رجب هشدار داد: رژیم آل خلیفه در حال اخراج شیعیان از اداره ها است، و در مقابل برای تغییر بافت جمعیتی، به صدها بیگانه از کشورهای عربی و آسیایی تابعیت بحرینی می دهد.



وی افزود: آل خلیفه به خود این اختیار را داده است که بتواند بدون مراجعه به پارلمان، به هر کسی که بخواهد تابعیت بحرینی بدهد.



نبیل رجب درادامه گفتگو با العالم گفت : اعطای محرمانه تابعیت برای تغییر واقعیتها در بحرین، جنایتی است که باید هرچه سریعتر متوقف شود.



وی با اشاره به ادامه تظاهرات و فعالیتهای مسالمت آمیز مردم، تاکید کرد: این فعالیتها بیانگر آن است که مردم همچنان بر مطالبات خود پافشاری می کنند.



نبیل رجب خاطرنشان کرد: هدف از نمایشی که رژیم آل خلیفه تحت عنوان گفتگو به راه انداخته است، انحراف افکار عمومی داخلی و خارجی از حوادث این کشور است.



رئیس مرکز حقوق بشر بحرین تاکید کرد: رژیم حاکم در حال برگزاری گفتگوهای نمایشی و آزادی برخی بازداشت شدگان است تا نگاه افکارعمومی جهان را نسبت به اوضاع داخلی بحرین مثبت کند.

دانشکده پلی تکنیک بحرین 49 دانشجو را اخراج کرد



در ادامه اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین، دانشکده پلی تکنیک این کشور طبق توصیه کمیته تحقیق که توسط نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است، 49 دانشجو را به علت مشارکت در رویدادهای اخیر این کشور اخراج کرد.



این دانشگاه همچنین تحصیل 14 دانشجو را به حالت تعلیق در آورد.



شماری از دانشجویان اخراج شده بحرینی تاکید کرده اند که حوادث فوریه گذشته پیش از گشوده شدن دانشکده پلی تکنیک بود، و این دانشکده به دلیل نگرانی مسئولان از تکرار حوادث دانشگاه بحرین، تا نیمه های مارس گذشته بسته بود. در آن هنگام نیز پادشاه دستور داد "ماجد النعیمی" وزیر آموزش و پرورش مسئولیت دانشکده پلی تکنیک را برعهده بگیرد.