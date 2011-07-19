فدراسیون کشتی نیامدن تیم های خارجی به ایران را بررسی کند

اصغر ثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه نیامدن تیم های کشتی خیز دنیا به جام های بین المللی کشتی درکشور، پس از اعلام آمادگی اولیه و انصراف چند روزه قبل از مسابقات به یک موضوع طبیعی وعادی برای کشتی ایران تبدیل شده است.

وی افزود: نمونه بارز این موضوع بی رغبتی برخی کشورهای صاحب سبک کشتی دنیا برای شرکت دردومین دوره مسابقات بین المللی جام امامعلی حبیبی و عبدالله موحد در ساری بوده که سبب لغو این مسابقات درزمان تعیین شده آن شد.

رئیس هیئت کشتی مازندران ادامه داد: برای دومین دوره مسابقات بین المللی جام امامعلی حبیبی وعبدالله موحد که قرار بود براساس برنامه قبلی روزهای 30و31 تیرماه جاری در ساری برگزار شود، از 15کشور خارجی دعوت شد اما فقط تیم داغستان روسیه اسامی 16نفر از کشی گیران خود را ارسال و کشورهای آمریکا و آذربایجان فقط اعلام آمادگی کرده بودند.

ثمربخش ادامه داد: حتی نیمی از کشورهای دعوت شده به جام موحد و حبیبی به ساری می آمدند، باعث کیفی شدن سطح رقابتها و محک جدی برای کشتی گیران داخلی می شد.

وی معتقد است: هزینه 300میلیون تومانی برای جامی که فقط یک یا دو کشورخارجی حضور داشته باشند، هدر دادن پول ملی و ریختن پول در سطل اشغال است.

رئیس هیئت کشتی مازندران گفت: در هرصورت باید جام امامعلی حبیبی وعبدالله موحد در سطح بالایی برگزاری شود که در شأن این دو اسطوره تمام نشدنی کشتی کشور و مازندران باشد.

ثمربخش با بیان اینکه تعجب می کنم چرا در تورنمت های کشتی خارج ازکشورها تیم های زیادی استقبال می کنند و شمار تیم ها در برخی از تورنمنت ها به بیش از 15 تا 20 تیم افزایش می یابد اضافه کرد: متاسفانه این وضعیت در جام های بین المللی ایران با حضور حداقل چهار یا پنج کشور خارجی و آن هم از کشورهایی که اسمی درکشتی ندارند، همراه است.

وی یادآورشد: برای مسابقات جام بین المللی کشور لهستان که این کشور هیج جایگاهی در کشتی دنیا ندارد بیش از 20 کشور خارجی حضور پیدا می کنند اما همین کشورهایی که برای جام امامعلی حبیبی وعبدالله موحد در مازندران دعوت شده، اعلام انصراف می دهند.

رئیس هیئت کشتی مازندران اظهارداشت: مسئولان کشتی کشورمان باید این موضوع را با مسئولان فیلا به صورت جدی و صریح بررسی کنند و با مواجه شدن جواب غیرمنطقی، جام های بین المللی را تحریم کنند.



