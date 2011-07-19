چرم گلستان فراموش شده در سایه بی مهریها

به گزارش خبرنگار مهر، این رشته اصیل و پرطرفدار با آنکه در کشور قدمت دیرینه ای دارد ولی در گلستان نوپا بوده و حمایت چندانی از آن نمی شود.

نوپایی این رشته موجب شده تا هنر چرم بافی هنوز جز لیست رشته های بومی صنایع دستی در گلستان قرار نگیرد و از برخی حمایت ها محروم ماند.



اکنون در سراسر استان گلستان یک هنرمند در این رتشه فعالیت دارد که وی نیز به دلیل بی مهری های صورت گرفته دلزده و ناامید نسبت به آینده شغلی اش است.



چرم گلستان بومی نیست

جواد رضایی هنرمند گرگان که در رشته چرم فعالیت دارد، جزء رشته های بومی نبودن را از مشکلات اصلی این رشته عنوان کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این عامل موجب شده که از بسیاری از مزایا و حمایتها محروم بمانیم درحالیکه می توان با اندکی توجه این رشته پردرآمد را توسعه و رونق بخشید.

رضایی اظهار داشت: در حال حاضر صنایع دستی حمایتهای جزیی دارد و شرکت در نمایشگاهها از جمله این حمایتهاست.

وی عنوان کرد: هر چند به دلیل بومی نبودن این رشته در استان از حضور در برخی نمایشگاههای معتبر و خاص محروم هستیم.



به گفته این هنرمند، گرانی مواد اولیه نظیر چرم، نخ از دیگر مشکلات است و هزینه ها نسبت به سالهای قبل چند برابر شده است.

رضایی یادآورشد: هر پا چرم به ابعاد 30 در 30 سانتی متر سال قبل به قیمت هزار و 500 تومان تهیه می شود و امسال دو برابر شده است.



این هنرمند صنایع دستی افزود: نبود مواد اولیه این رشته در استان نیز از دیگر مشکلات فراروی است و اکنون مواد اولیه نظیر چرم را از استانهایی نظر همدان، تهران، تبریز و ... تهیه می کنیم.



رضایی نبود نیروی کار ماهر را از دیگر مشکلات حرفه اش مطرح کرد و گفت: نیاز است برای آموزش این رشته صنایع دستی در استان برنامه ریزی شود.



این هنرمند گلستانی، به صادرات محصولات چرمی اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل کم بودن میزان صادرات، این رشته سهم چندانی در این حوزه ندارد.

وی اظهار داشت: همچنین بازار داخلی محصولات این رشته اشباع شده و نیاز است برای بازاریابی و شناسایی بازارهای جدید در خارج برنامه ریزی شود.



رضایی، حمایت بیشتر از این رشته را ضروری دانست و گفت: در صورت توجه بیشتر این رشته می تواند در رونق و توسعه اشتغال جوانان سهمی بسزا داشته باشد.



وی نبود فضای مناسب، کمبود امکانات و عدم ارائه تسهیلات مناسب را از دیگر مشکلات این رشته برشمرد.





وی فرهنگسازی برای مصرف محصولات را لازم دانست و گفت: متاسفانه در فرهنگ برخی مردم اینگونه جا افتاده است که تمایل به استفاده از کالای کم داوم دارند درحالیکه محصولات چرمی کیفیت و دوام بالاتری دارند.

رضایی که تاکنون در بیش از 40 نمایشگاه استانی و کشوری صنایع دستی شرکت کرده است و آثارش برای دریافت مهر اصالت به یونسکو نیز ارسال شده است، خواهان توجه ویژه مسئولان از رشته صنایع دستی شد.

وی گفت: این رشته نیاز به سرمایه بالایی ندارد و با 50 هزار تومان می توان در این رشته شغل ایجاد کرد که درآمد بالایی داشته باشد.

وی که مربیگری چرمبافی در فنی و حرفه ای گلستان را برعهده دارد، افزود: تاکنون هنرجویان زیادی در این رشته فارغ التحصیل شده اند و با اندک سرمایه ای توانستند برای خود شغل ایجاد کنند.