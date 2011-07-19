جداسازی درمان از تامین اجتماعی منتفی است

دکتر ایروان مسعودی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع تجمیع بیمه ها و جداسازی بخش درمان تامین اجتماعی یک بار در قالب طرح دو فوریتی و در هنگام بررسی لایحه ادغام وزارتخانه های رفاه و کار توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای جداسازی بخش درمان تامین اجتماعی قبل از تصویب قانون برنامه پنجم، افزود: آن زمان هم با مطرح شدن این موضوع، حساسیت ویژه ای به وجود آمد. به همین منظور قرار شد این پیشنهاد در کارگروه تخصصی که متشکل از نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به همراه نمایندگانی از کمیسیونهای بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس، مورد بررسی قرار گیرد.

معاون امور مجلس سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: این پیشنهاد حدود دو ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا تجمیع بیمه های سلامت به تصویب رسید.

مسعودی اصل با اشاره به ماده 38 برنامه پنجم که بر اساس آن تجمیع بیمه های سلامت به تصویب رسید، افزود: این ماده از قانون برنامه دارای دو تبصره است که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی را مستثنی کرده است.

وی با اعلام اینکه موضوع تشکیل سازمان بیمه سلامت هم اکنون در معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال بررسی است، گفت: موضوع جداسازی بخش درمان از سازمان تامین اجتماعی و واگذاری آن به وزارت بهداشت، دو بار توسط برخی نمایندگان مطرح شد که در هر دو بار به نتیجه نرسید.

معاون سازمان تامین اجتماعی با انتقاد از فضای رسانه ای که وزارت بهداشت در بحث جداسازی بخش درمان از سازمان تامین اجتماعی فراهم کرده است، افزود: وزارت بهداشت، اذهان را به سمت و جهت خاصی می برد که پیامدهای منفی و زیانباری دارد و در صحن علنی مجلس هم رد شده است.

مسعودی اصل اظهارداشت: در این شرایط که ادغام وزارتخانه های کار، رفاه و تعاون را داریم به نظر می رسد فضای کارشناسی در دولت و مجلس نیاز به آرامش دارد. فشار و القائات رسانه ای جز ناآرامی و اضطراب ندارد.