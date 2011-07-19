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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۱۸

حجت‌الاسلام خدامی خبر داد:

انتشار کتاب "سکوت آفتاب" از سوی موسسه اندیشه سبز شیعه

انتشار کتاب "سکوت آفتاب" از سوی موسسه اندیشه سبز شیعه

کاشان - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه اندیشه سبز شیعه کاشان از انتشار کتاب سکوت آفتاب با موضوع جریان شهادت حضرت علی(ع)، در این موسسه خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی خدامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای این کتاب اظهار داشت: این کتاب با قلمی جذاب در قطع وزیری برای جوانان و نوجوانان به نگارش در آمده و دارای 160 صفحه بوده و از 104 منبع عربی و 177 پیوست از متن کتاب‌های عربی است.

وی ادامه داد: داستان این کتاب از کشور یمن همراه با ابن ملجم به سمت کوفه حرکت می‌کند و ابن ملجم در کوفه با حضرت علی(ع) بیعت می‌کند اما پس از آن با قطام آشنا شده و مسیر زندگی او عوض می‌شود و اتفاقاتی صورت می‌گیرد که منجر به شهادت حضرت علی(ع) می‌شود.

رئیس موسسه اندیشه سبز شیعه تصریح کرد: در این کتاب تنهایی و مظلومیت حضرت علی (ع)در کنار شرایط خاص و دشوار سیاسی و اجتماعی شهر کوفه برای جوانان و نوجوانان به نگارش در آمده و در تیتراژ سه هزار نسخه به چاپ رسیده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به لزوم فرهنگ‌سازی در جامعه و اهمیت تاریخ دین اسلام و مذهب شیعه، انتشار کتاب‌هایی با موضوع زندگی ائمه اطهار و معصومان برای جوانان و نوجوانان به شدت مورد نیاز است.

کد مطلب 1361830

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