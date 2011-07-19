انتشار کتاب "سکوت آفتاب" از سوی موسسه اندیشه سبز شیعه

حجتالاسلام مهدی خدامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای این کتاب اظهار داشت: این کتاب با قلمی جذاب در قطع وزیری برای جوانان و نوجوانان به نگارش در آمده و دارای 160 صفحه بوده و از 104 منبع عربی و 177 پیوست از متن کتابهای عربی است.
وی ادامه داد: داستان این کتاب از کشور یمن همراه با ابن ملجم به سمت کوفه حرکت میکند و ابن ملجم در کوفه با حضرت علی(ع) بیعت میکند اما پس از آن با قطام آشنا شده و مسیر زندگی او عوض میشود و اتفاقاتی صورت میگیرد که منجر به شهادت حضرت علی(ع) میشود.
رئیس موسسه اندیشه سبز شیعه تصریح کرد: در این کتاب تنهایی و مظلومیت حضرت علی (ع)در کنار شرایط خاص و دشوار سیاسی و اجتماعی شهر کوفه برای جوانان و نوجوانان به نگارش در آمده و در تیتراژ سه هزار نسخه به چاپ رسیده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به لزوم فرهنگسازی در جامعه و اهمیت تاریخ دین اسلام و مذهب شیعه، انتشار کتابهایی با موضوع زندگی ائمه اطهار و معصومان برای جوانان و نوجوانان به شدت مورد نیاز است.
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