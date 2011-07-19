تامین سلامت در جامعه زیرساخت اصلی رشد و توسعه همه جانبه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه دوشنبه در جمع مدیران کل و شماری از کارکنان مدیریت درمان و اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان اظهار داشت: تامین سلامت در جامعه یکی از زمینه های اصلی رشد و توسعه در کشور است و به همین دلیل فعالیت در حوزه های این چنین همواره مهم و تاثیرگذار بوده است.

وی عنوان کرد: انسان و جامعه سالم می تواند با امنیت و آرامش در راستای برآورده کردن نیازهای خود و جامعه تلاش کند که این روند در صورت استمرار به توسعه و پیشرفت هر چه بهتر آن جامعه کمک خواهد کرد و زمینه را برای بهره برداری از تمامی ظرفیت ها فراهم می کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: با بدن سالم است که روح و روان انسان هم سالم می ماند و زمانی که این روند در جامعه نهادینه شد می توان به کسب موفقیت های بهتری در تمامی عرصه ها امیدوار بود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به نیازهای انسان در طول زندگی افزود: انسان همواره با دو نوع نیاز در زندگی مواجه است که یکی از این نیازها اولیه است یعنی باید نیازهای اولیه به صورت کامل برآورده و تامین شود که سلامت را نیز می توان جزو نیازهای اولیه انسانها برشمرد.

وی گفت: وجود سازمان های مسئول در حوزه تامین سلامت در جامعه و تلاش آنها در این عرصه باعث می شود تا مردم با امنیت و آرامش بیشتری فعالیت داشته باشند و این مهم به توسعه و پیشرفت بهتری کمک کرده و در نتیجه میزان مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به بیماری کاهش می یابد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان وجود سازمان تامین اجتماعی را که یکی از اهداف اصلی آن توجه به آینده فرد در جامعه است بسیار مهم دانست و یادآور شد: وجود پشتوانه ای برای آینده به فرد اطمینان بیشتری می دهد و باید تلاش کرد که میزان خدمت رسانی توسط تامین اجتماعی در سطح استان کردستان را افزایش داد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در پایان با اشاره به جایگاه تامین سلامت افراد در دین مبین اسلام اظهار داشت: دین مبین اسلام برای تمامی حوزه های بشری برنامه دارد و تاکید ویژه ای هم به حوزه سلامت داشته و بر توجه به این مهم تاکید داشته است.

در ابتدای این دیدار مدیر کل تامین اجتماعی و سرپرست مدیریت درمان استان کردستان نیز گزارشی از فعالیت های صورت گرفته را ارائه کردند.