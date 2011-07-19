یک سوم جمعیت کردستان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خدابنده لو شامگاه دوشنبه در جریان دیدار مدیران و پرسنل تامین اجتماعی و مدیریت درمان استان کردستان با نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: در پی اجرایی کردن برنامه های مختلف و جدید طی سال گذشته و امسال شمار افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در استان کردستان به یک سوم جمعیت این استان افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: بر اساس آمار ثبت شده تا تاریخ 31 خردادماه سال جاری شمار افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در استان کردستان به 560 هزار نفر رسیده است که بخشی از این افراد طی سال گذشته و امسال و در پی اجرایی کردن قوانین جدید تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کردستان بیان کرد: اجرایی کردن قوانین مختلف از جمله تحت پوشش قراردادن قالی بافان، کارگران ساختمانی، زنان خانه دار و سرپرست خانوار، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بسیجیان و خادمین مساجد در راستای افزایش شمار افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در استان کردستان بسیار موثر بوده است.

خدابنده لو یادآور شد: تامین اجتماعی استان کردستان در راستای پرداخت تعهدات کوتاه مدت خود بالغ بر 102 میلیارد تومان را به افراد تحت پوشش خود در بخش های مختلف پرداخت کرده است و این رقم نشان از جایگاه مهم تامین اجتماعی در سطح جامعه است.

وی با اشاره به موانع اصلی در راستای توسعه فعالیت های تامین اجتماعی و گسترش فرهنگ بیمه در میان مردم عنوان کرد: موانع فرهنگی که باعث عدم رغبت بعضی از افراد نسبت به تحت پوشش قرار گرفتن تامین اجتماعی می شود از جمله دلایل اصلی در این بخش است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کردستان در پایان افزود: وجود شغلهای کاذب، آمار بالای بیکاری در استان، نبود صنایع بزرگ تولیدی و صنعتی از جمله دیگر موانع توسعه روزافزون تامین اجتماعی در جامعه به شمار می رود که انتظار می رود با توجه به برنامه های مختلف شاهد رفع این موانع در کردستان باشیم.