خدمت رسانی به مردم در مراکز درمانی تامین اجتماعی 10 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وفا طبرزدی شامگاه دوشنبه در جریان دیدار مدیران و پرسنل تامین اجتماعی و مدیریت درمان استان کردستان با نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: میزان خدمت رسانی به مردم در حوزه های بهداشتی و درمانی در مراکز تامین اجتماعی کردستان در سال گذشته بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: در سال 89 در مجموع یک میلیون و 350 هزار مورد خدمات مختلف بهداشتی و درمانی از سوی مراکز تامین اجتماعی به افراد تحت پوشش ارائه شده است که این آمار در مقایسه با سال قبل از آن از رشد 10 درصدی برخوردار بوده است.

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان بیان کرد: در سال 89 و در مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی 17 هزار مورد بستری و بیش از 9 هزار مورد عمل جراحی انجام شده است که در این دو بخش نیز شاهد افزایش پنج درصدی خدمت رسانی به افراد تحت پوشش هستیم.

طبرزدی در ادامه با اشاره به خدمت ارائه شده به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی توسط مراکز درمانی و پزشکان طرف قرارداد در استان کردستان افزود: در سال گذشته در مجموع به دو میلیون و 600 هزار نفر خدمات مختلف بهداشتی و درمانی ارائه شده است.

وی افزود: در این بخش نیز در سال گذشته شاهد بستری شدن 25 هزار نفر و انجام عمل جراحی 14 هزار موردی در مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی استان کردستان هستیم.

سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان در پایان یادآور شد: با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته و علیرغم کمبود پرسنل و نیروی انسانی ولی خوشبختانه مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان خدمت رسانی بسیار خوبی را به مردم داشته است.