به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران که 8 تیرماه جاری به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا به دور دوم موکول شده بود، عصر روز دوشنبه (27 تیرماه) با حضور 62 تن از اعضای شرکت تعاونی و در محل این شرکت برگزار شد.

در این مجمع و پس از قرائت گزارش عملکرد یک ساله هیئت مدیره شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران از سوی مدیرعامل و نیز وضعیت حساب‌های مالی این شرکت از سوی یکی از بازرسان آن، انتخابات به منظور تعیین اعضای هیئت مدیره جدید برگزار شد.

فهرست نامزدهای عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران از این قرار بود: 1- احمدرضا اعتماد مظاهری 2- مهرداد افراسیابی 3- محمدعلی اقبال 4- بهمن پورمند 5- مصطفی تینای تهرانی 6- عزیزالله علایی 7- علی نیکوسخن 8- پرویز اخوان حیدری و 9- محمد یوسفی دارایی.

همچنین نامزدهای بازرس هیئت مدیره این شرکت هم عبارت بودند از: 1- نادر لاکانی 2- محمد یاسینی 3- مجتبی هاشمی کرمانی و 4- صالح.

شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران 445 عضو دارد و با توجه به اینکه مجمع عمومی سالیانه به دور دوم کشیده شده بود، امکان برگزاری انتخابات با حضور هر تعداد از اعضا وجود داشت و با این حال در انتخابات دیروز 62 تن از اعضای شرکت تعاونی پای صندوق رای حضور یافتند و نتایج زیر حاصل شد:

نتایه انتخابات هیئت مدیره: 1-احمدرضا اعتماد مظاهری (59 رای) 2- علی نیکوسخن (54 رای) 3- بهمن پورمند (53 رای) 4- مصطفی تینای تهرانی (47 رای) 5- مهرداد افراسیابی (44 رای) 6- محمدعلی اقبال (42 رای) 7- عزیزالله علایی (39 رای).

به این ترتیب اعتماد مظاهری، نیکوسخن، پورمند، تینای تهرانی و مهرداد افراسیابی به عنوان اعضای اصلی و اقبال و علایی هم به عنوان اعضای علی‌البدل به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران انتخاب شدند.

با توجه به راهیابی 4 عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران (نیکوسخن، تینای تهرانی، اعتماد مظاهری و بهمن پورمند) به ترکیب هیئت مدیره شرکت تعاونی این صنف، می‌توان گفت اتحادیه و شرکت تعاونی چاپخانه‌داران یکدست شدند.

همچنین نتایج انتخابات بازرسان شرکت تعاونی هم به شرح زیر است: 1-محمد یاسینی (49 رای) 2- نادر لاکانی (42 رای) و 3- مجتبی هاشمی کرمانی (11 رای). به این ترتیب یاسینی و لاکانی به عنوان بازرسان اصلی و هاشمی کرمانی هم به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران انتخاب شدند.