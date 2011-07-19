نبش قبر پرونده انفجار آمیا ؛ صهیونیستها چه در سر دارند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این پرونده مربوط به انفجار مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) می باشد که در سال 1994 در یک بمبگذاری خرابکارانه منفجر و طی آن 86 نفر کشته شدند. جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده که حاضر است برای یافتن عاملین اصلی آن با بوئنوس آیرس همکاری کند و مانع از انحراف پرونده از مسیر اصلی خود بشود.

دولت آرژانتین نیز به نوبه خود اعلام کرد که از تلاش و اعلام آمادگی تهران برای حل یکی از طولانی ترین پرونده های قضایی این کشور قدردانی می کند، زیرا که این اعلام آمادگی از دید آن کشور "یک گام بسیار مثبت" تلقی می شود.



مقام های آرژانتین پیشتر ایران و مقام های ارشد جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را متهم به دخالت در این رخداد تروریستی کرده اما برای این اتهام هیچ مدرک محکمه پسندی ارائه نکرده بودند. اما روز یکشنبه یک روز قبل از سالگرد این رویداد تروریستی، "هکتور تیمرمن" وزیر خارجه آرژانتین گفت: برنامه ایران برای همکاری در این پرونده غیر قابل پیش بینی و بسیار مثبت است.



به گزارش مهر، امروز مصادف با سالروز این حادثه تروریستی است. واقعه مربوط به پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین موسوم به"انجمن همکاری متقابل آرژانتین و اسرائیل" ( Asociacion Mutual Israellita Argentina(AMIA وابسته به" کمیته یهودیان آمریکا" است که به ادعای آنها طی آن واقعه که دو سال بعد از انفجار سفارت اسرائیل در 19 ژوئیه سال 1994در بوئنوس آیرس رخ داد، 86 نفر کشته و300 نفر مجروح شدند که بلافاصله بعد از این انفجار محافل صهیونیستی و رسانه های وابسته با تبلیغاتی همه جانبه انگشت اتهام را به سوی ایران، حزب الله و سوریه نشانه رفتند و بعدها همگی یکصدا ایران را عامل این اقدام معرفی کردند.



بازخوانی اتهامات

محافل صهیونیستی و اسرائیل در طول این دوره اتهامهای گوناگونی به مناسبت های مختلف علیه ایران مطرح می کردند: آنها ادعا می کنند که چند روزپیش ازانفجار، فردی به نام "منذرالخاسر" که یک بازرگان سوری است با کارلوس منم رئیس جمهور وقت آرژانتین دیدار می کند که مقدمات این اقدام را فراهم آورده است.



- برخی از محافل قبلاً اعلام کرده بودند که "ویلسون روبرتو دوس سانتوز" که یک برزیلی تبار است در یکی از محاکمات خود که به همین منظور صورت گرفت به پلیس گفته بود که وی چهار ماه پیش از اینکه این اتفاق بیفتد با یک مامور سیاسی اسرائیل [در سوئیس] تماس گرفته ودرباره برنامه ریزی یک حمله به مرکز یهودیان آرژانتین اطلاعاتی داده است. بنابر گزارش پلیس، دوس سانتوز ادعا کرده اطلاعات خود را از خانم" نسرین مختاری" که یک زن معلوم الحال و به ادعای محافل صهیونیستی از رابطین وزارت اطلاعات ایران بوده، به دست آورده است.



- دولت سوئیس سانتوز را در دسامبر سال 2000 به اتهام دادن اطلاعات غلط و شهادت دروغ برای محاکمه، به آرژانتین تحویل داد.



- چند هفته بعد ازانفجار، آمریکا فردی به نام" م. ربانی" وابسته فرهنگی ایران را مسئول انفجار اعلام می کند و افراد دیگری مانند "منوچهر مؤتمر" و "ایمان خوشرو" نیز نامشان مطرح می گردد.



- در ژوئیه سال 2002 روزنامه نیویورک تایمز با انتشار سند 100صفحه ای مدعی شد که فردی بنام "عبد القاسم مصباحی" که در حال حاضر به عنوان یک پناهنده سیاسی در آلمان به سر می برد و خود را از اعضاء وزارت اطلاعات ایران معرفی کرده، مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران از" کارلوس منم" رئیس جمهور وقت (دارای ریشه های سوری ) آرژانتین خواسته است تا در قبال دریافت 10 میلیون دلار از افشای شواهدی که نشان می دهد ایران در انفجار آمیا دست داشته خودداری کند و این اسناد را معدوم نماید.



این روزنامه آمریکایی همچنین ادعا می کند: در پی کشف اسناد محرمانه دال بر دخالت ایران، آن کشور از طریق مجاری سری به "منم" پیشنهاد پرداخت رشوه کرد و پس ازتوافق حاصله بین طرفین مبلغ ذکرشده طی یک فقره چک، ازحسابی که در اختیار رئیس جمهوری وقت ایران بود به وی پرداخت شد.



- گرچه "خوان خوزه گالیانو" قاضی قبلی پرونده ادعاهای مصباحی را به خاطر صحبت های ضد و نقیض رد کرد، اما وی در اثر فشار صهیونیست ها و گروههای قدرتمند یهودی در آمریکا؛ همچون کمیته یهودیان آمریکا که به خاطر ارتباط خود با مرکز آمیا سخت بر روی موضوع جمع آوری اطلاعات در راستای اثبات دخالت ایران در این ماجرا فعالیت می کردند و همچنین فشار آمریکا بر گالیانو که وی را متهم به طرفداری از منم می کردند، مجبور شد تا از رهنمودهای آنها در این موضوع پیروی کند. بدین نحو که گالیانو به آمریکا مسافرت کرد و از مشورت ماموران سیا که روی این موضوع با سازمان اطلاعات آرژانتین و موساد کار می کردند، استفاده کند.



- سوئیس در سال 2001 تقاضای آرژانتین را به علت عدم وجود ابهامات زیاد در دادگاه قابل طرح ندانست و آن را رد کرد.



- در اول اکتبرهمین سال روزنامه الشرق الاوسط اعلام نمود که گالیانو قاضی پرونده از دولت آرژانتین خواسته از پلیس بین الملل بخواهد تا دبیرکل حزب الله لبنان و دو دیپلمات ایرانی را که متهم به دخالت در ماجرا هستند دستگیر نماید.

گرچه گالیانو در راه فرمانبرداری ازمحافل صهیونیستی و با بی گناه شناخته شدن ایران دراین ماجرا خود و بخش اعظمی از منافع ملی آرژانتین را قربانی این امرکرد، اما محافل صهیونیستی ازآن پس دست به فعالیت های گسترده زده و دولت سابق آرژانتین را مقصر این ماجرا اعلام کردند.



- در اسفند ماه سال 1383، آژانس یهود اعلام کرد که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که دولت اسبق آرژانتین در رسیدگی به انفجار مرکز آمیا ناشیانه عمل کرده است . آژانس می گوید : مقاماتی که از سوی "نستور کرخنر" رئیس جمهور آرژانتین تعیین شده اند و قراراست برای شرکت درسازمان دولتهای آمریکایی"کمیسیون کشورهای قاره آمریکا در موردحقوق بشر"، به واشنگتن سفر کنند، به این مسئله اعتراف خواهند کرد.



تمام اتهامات مذکور درحالی صورت می گرفت که بسیاری از آنها به علت عدم وجود ادله کافی کاملاً بی پایه و اساس بود و اعمال نفوذ اسرائیل و آمریکا در پرونده باعث شد تا این ماجرا به یکی از طولانی ترین محاکمات بدل شود.



این توطئه براساس شواهد بسیار معتبری، توسط موساد طراحی و به وسیله برخی از رهبران یهودی آرژانتین که ازمافیای مالی آن کشور بودند و به صورت مافیایی عمل می کردند، انجام گرفت.



گرچه این اقدام برای کوچاندن دسته جمعی یهودیان آن کشور به سرزمینهای اشغالی فلسطین صورت می گرفت، اما این مسئله بعدها تبدیل به ابزاری تبلیغاتی برای بزرگ جلوه دادن عظمت واقعه گردید. برای مثال در این زمینه می توان به ادعای کشته شدن فردی به نام" پاتریشیو ایرالا" یک مرد پاراگوئه ای اشاره کرد که تا مدتها تصور می شد، وی در میان کشته شدگان است و در آوریل سال 2001 مشخص شد که وی در پاراگوئه به شغل نانوایی مشغول است.



مشکلات فراوان اقتصادی آرژانتین درطول دهه 90، این کشور را به لحاظ اقتصادی با 132میلیارد دلار بدهی در وضعیت بسیار نا مساعدی قرار داد و این مسئله به همراه طمع رژیم صهیونیستی برای ایجاد رعب و وحشت در میان جوامع یهودی، این رژیم را بر آن داشت تا همچون گذشته دست به اقداماتی برای کوچاندن آنها و یا متهم کردن دیگران بزند.



آرژانتین به خاطر دارا بودن تعداد زیادی یهودی (300 هزار نفر) بزرگترین دیاسپورای یهودیان در آمریکایی جنوبی هفتمین کشوری یهودی نشین در خارج از اسرائیل است و این مسئله باعث شد که رژیم صهیونیستی دست به انفجار مرکز یهودیان آرژانتین بزند و تاکنون شواهد بسیاری که در این مورد ارائه گردیده، بصورت سری باقی مانده است.



در طول بررسی ها، دولت آرژانتین رسماً به مقامات آمریکا اعلام نمود که دلایلی در اختیار دارد که عاملین این انفجار از گروه های تروریستی و مافیای یهودی درآرژانتین هستند اما این مسئله به دلیل سانسور هرگز به طورعلنی مطرح نشد. ضمناً در چند سال اخیر نیزآشکار شد که یکی از خاخامهای یهودی که از افراد سرشناس درمرکز یهودیان بوده است یک روز قبل از انفجار، کیسه های حاوی موادی مشکوک به داخل مرکز انتقال می داده و تاکنون این مسئله نیز به صورت سری باقی مانده است.



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گزارش : حسین امیری