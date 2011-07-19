حمید صافدل در گفتگو با مهر در خصوص تهیه پیش‌نویس قانون مدیریت واردات گفت: در سایه قوانینی همچون بهره‌وری کشاورزی در حوزه محصولات کشاورزی و ارتقای کیفی تولید خودروهای داخلی و سایر محصولات صنعتی، در حال حاضر بخش عمده‌ای از مدیریت واردات را می‌توان انجام داد، ضمن اینکه در کنار این قوانین، مصوبه اقدامات حفاظتی-جبرانی و ضد دامپینگ نیز از سوی هیئت دولت وجود دارد که بر اساس آن می‌توان در این سه حوزه، مدیریت واردات را انجام داد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: از طرفی با توجه به وجود قانون ارتقای تولید کیفی خودروهای داخلی و محصولات صنعتی، می‌توان مدیریت ورود کالای با کیفیت را انجام داد که در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان توسعه تجارت ایران، موسسه استاندارد و مرکز ملی شماره‌گذاری به امضا رسیده است.

وی تصریح کرد: در این راستا می‌توان اقدامات ضددامپینگ را صورت داد و از ورود کالاهایی که قصد دارند در یک فرآیند غیررقابتی و با ارایه نرخ‌های غیرمنصفانه، به تولید داخلی هجوم وارد کنند، جلوگیری شود.

به گفته صافدل، در حال حاضر متناسب با فضایی که دو سال قبل مطرح بوده، محدودیت و خلا قوانین و مقررات وجود ندارد و با این موضوع برای مدیریت واردات می‌توان گام برداشت. بنابراین تهیه پیش‌نویس قانون مدیریت واردات اقدامی بود که تا قبل از این دو قانون، مقدماتی در رابطه با آن شروع شده و کلیاتی نیز برای این کار، مدنظر قرار گرفته بود.

وی اظهار داشت: در این راستا برای مدیریت واردات، دسته‌بندی کالاها در سه رسته غیرضروری، لوکس و ضروری انجام شده و قرار بود اگر بنا بر این است که تسهیلی در واردات صورت گیرد، در رابطه با ورود ماده اولیه‌های واسطه‌ای و نیمه‌ساخته و کالاهای ضروری باشد و در مقابل، اگر تدبیری در رابطه با کالاهای غیرضرور صورت گیرد، به نحوی باشد که از ورود کالای غیرکیفی و با شکل زاید جلوگیری شود.

چین در صدر گزارشات دامپینگ کالا به ایران

صافدل در رابطه با وضعیت بررسی پرونده در کمیته ضد دامپینگ خاطرنشان کرد: مواردی روی کالاهای مختلف به عنوان دامپینگ مطرح شده، این درحالی است که عمده کالاهایی که ادعای دامپینگ در مورد آنها مطرح شده، از کشور چین وارد ایران شده است.

وی در توضیح این مطلب افزود: در برخی موارد، تقاضای رسیدگی به موضوع دامپینگ صورت گرفته و موضوع در کمیته مطرح شده است؛ ولی رسیدگی نهایی نیازمند مدارکی بوده که باید از سوی برخی واحدهای متقاضی ارایه شود. در عین حال، تقاضای بخشی از متقاضیان نیز در حال رسیدگی است.

به گفته صافدل، دبیرخانه کمیته ضددامپینگ در دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است و اگر مواردی باشد، قابلیت رسیدگی خواهد داشت.

سیاست سهمیه‌بندی کالا در دستور کار وزارت جهاد

وی اظهار داشت: سال گذشته در شهریورماه، فهرستی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارایه داد که به دنبال اثری که در تولید داخل داشت و نمونه آن نیز کالاهایی همچون پنبه و رنگ‌های غذایی مجاز بود، درخواست تجدیدنظر بر روی آنها صورت گرفت، چراکه صنایع به صورت فرآیندی و زنجیره‌وار با هم مرتبط هستند و نمی‌توان تاثیر یک حلقه را در حلقه‌های بعدی نادیده گرفت.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: امسال نیز اثرات تصمیماتی که در این رابطه از سوی وزارت جهاد اتخاذ شده، منعکس شده و ما آمادگی داریم تا اثرات این تصمیم را در کمیته‌های کارشناسی ارایه کرده و نظرات خود را در مورد اثرات این تصمیمات، منتقل کنیم.

وی اظهار داشت: ممنوعیت ثبت سفارش یا تغییرات تعرفه‌ای که وزارت جهاد اعمال کرده است، مرتبط با میوه‌هایی است که به حد وفور در داخل کشور وجود دارند؛ البته در مورد 11 ردیف تعرفه‌ای نیز شرایط ورود کالا، منوط به اخذ مجوز از وزارت جهادکشاورزی شده است.

صافدل گفت: مجموعه تصمیمات وزارت جهادکشاورزی در مدیریت واردات، محدود به چند گروه است که بخشی از آنها به ممنوعیت برخی کالاها بر می‌گردد، بخشی دیگر از این تصمیمات نیز به تغییرات تعرفه‌ای مرتبط می‌شود و بخشی دیگر نیز سهمیه‌بندی کالاها است.

وی اظهار داشت: در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد مواردی را که وزارت جهاد مایل است واردات را در چارچوب تعریف سهمیه‌بندی یا تعرفه‌گذاری‌های فصلی مدیریت کند، به شکلی انجام دهد که از ایجاد هرگونه رانت و امضای طلایی جلوگیری شود.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: سهمیه‌بندی برخی از کالاها به گونه‌ای است که در مورد برخی کالاها که لازم است بخشی از نیاز داخلی از طریق واردات انجام شود، صورت گیرد و به میزان مابه‌التفاوت نیاز و تولید داخلی، واردات به کشور انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: سهمیه‌بندی‌ها باید با دقت فراوان انجام شود، چراکه باید مکانیزمی به کار گرفت که میزان سهمیه واردات، کمتر از حد نیاز نباشد تا تنظیم بازار و قیمتها را تحت‌الشعاع قرار دهد و بیشتر از حد نیاز هم نباشد که به تولید داخلی لطمه زند.