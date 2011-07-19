شش دهم درصد از تولیدات کشاورزی همدان ارزانتر از قیمت واقعی صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رنجبر ضرابی در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی افزود: استان همدان نزدیک 4.5 درصد از کل تولیدات محصولات کشاورزی کشور را داراست.

وی ادامه داد: استان همدان در بخش کشاورزی 3.9 درصد از ارزش افزوده کشور را تولید می کند.

رنجبر ضرابی اضافه کرد: این ارقام نشان دهنده این است که شش دهم درصد از تولیدات استان همدان ارزانتر از قیمت واقعی از استان همدان خارج می شود.

همدان رتبه ششم زراعت کشور را داراست

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان همدان در بخش کشاورزی گفت: استان همدان رتبه شش زراعت، رتبه 9 در تولیدات دامی و رتبه 13 در تولیدات باغی را در کشور داراست.

رنجبر ضرابی ادامه داد: استان همدان از نظر تولیدات کشاورزی در منطقه، جایگاه نخست را دارد که این نشان دهنده وضعیت مطلوب استان همدان در منطقه غرب است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان همدان در تولید برخی محصولات خاص گفت: همدان در تولید محصولاتی مانند سیب زمینی، سیر، گردو، یونجه و جو رتبه یک کشوری را دارد.

وی ادامه داد: استان همدان در کشور دارای رتبه چهارم در تولید آلو و پنیر و رتبه پنجم در تولید گندم است.

کشاورزی همدان به نیروی جوان نیازمند است

رنجبر ضرابی با بیان اینکه کشاورزی استان همدان به نیروی جوان نیازمند است، افزود: 77 درصد افراد شاغل در بخش کشاورزی بالای 40 سال سن دارند و این مساله نشان دهنده لزوم توجه به جوان گرایی در این بخش است.

وی با مثبت خواندن تاثیر اجرای طرح تحول اقتصادی بر بخش کشاورزی، عنوان کرد: پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور هزینه تولید مقداری افزایش یافت که باید برای جلوگیری از افزایش قیمتها با مدیریت مناسب از افزایش بیش از اندازه قیمتها جلوگیری کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مبارزه با "سن" را وظیفه کشاورزان دانست و گفت: با وجود اینکه مبارزه با سن وظیفه سازمان جهاد کشاورزی نیست اما در حد توان به کشاورزان در این زمینه کمک شده است.

باید فعالیت ها مطابق با سال جهاد اقتصادی پیش رود

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی، افزود: باید این عنوان را همواره برای خود یادآوری کنیم و فعالیتهای خود را طبق آن انجام دهیم.

سید محمد کاظم حجازی افزود: متاسفانه در طول ماههای گذشته وجود موانعی این فعالیت را تا حدودی تحت الشعاع قرار داده است.

وی با اشاره به جایگاه وی‍ژه سازمان جهاد کشاورزی در سال جهاد اقتصادی، اظهار کرد: در سالهای گذشته سازمان جهاد کشاورزی بیشتر از سایر دستگاهها رایحه انقلاب را منتشر کرده است.

حجازی با اشاره به نقش سازمان جهاد کشاورزی در مواجهه با مستضعفان جامعه گفت: نگاه مردم و مستضعفان به جهاد کشاورزی ویژه است و مردم از این سازمان انتظار رفع نیازهای خود را دارند.

همدان قطب کشاورزی کشور است

حجازی ادامه داد: استان همدان به عنوان قطب کشاورزی کشور است بنابراین باید در این بخش از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.

وی درباره رتبه بندی همدان در بخش کشاورزی در کشور، اظهار کرد: با توجه به این شرایط نباید به رتبه های بالای کشوری در بخش کشاورزی دلخوش کرد.

حجازی افزود: سازمان جهاد کشاورزی باید در امر مبارزه با سن و موارد مشابهدر کنار کشاورزان قدم بردارد.

وی همچنین خواستار تلاش بیشتر مدیران برای گرفتن سهم سرانه بیشتر از بودجه برای بخش کشاورزی استان همدان شد.