مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

ایران :

رئیس جمهور:‌ ایرانی‌ها نبودند اثری از توحید و عدالت در عالم نمی‌ماند

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها: بنزین تاکسی‌ها از اول مرداد سهمیه بندی منطقه‌ای می‌شود

مدیرعامل راه‌آهن: افزایش 7 میلیونی ظرفیت راه آهن تهران- مشهد

600 هزار بازنشسته لشکری از امروز حقوق جدید می گیرند

تفاهم:

رئیس کل بانک مرکزی: بدهی 5 میلیارد دلاری هند به ایران

بلاتکلیفی جوایز صادراتی ادامه دارد

رشد 87 درصدی منابع بانک شهر

تولید 18/1 درصد علم جهان در ایران



تهران امروز:

اخطار شورای نگهبان به متخلفان انتخاباتی

رئیس کل بانک مرکزی منتقدان را تهدید کرد؛ کاری نکنید دیگر آمار اعلام نکنیم

9 پرونده محرمانه در کمیسیون اصل 90



جام جم :

نمایندگان به دنبال عبور از مانع مدرک تحصیلی

5 درصد دکترای دانشگاه‌ها پولی شد

کفاشیان: به خودم نمره قبولی می‌دهم

قاتلان مرد آهنین دستگیر شدند



جوان:

مهندسی اختلاف به نفع جریان سوم

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها: طرح آتیه مهر به زودی از سرگرفته می‌شود

قاتل قوی‌ترین مردم ایران دستگیر شد

وزیر اقتصاد اعلام کرد: پرداخت یارانه نقدی شاید هفته دوم مرداد



حمایت:

برخورد قاطع با تخلفات تبلیغاتی کاندیداها

ناوشکن‌های ارتش در راه اقیانوس اطلس

بقعه شیخ صفی الدین جهانی شد



خراسان:

سپاه پاسداران پایگاه اصلی گروهک تروریستی پژاک را منهدم کرد

تحول 2 هزار و 267 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی امروز از مشهد کلید می‌خورد

معاون علمی رئیس جمهور اعلام کرد: سهم ایران در تولید علم جهان طی 15 سال 75 برابر شده است



دنیای اقتصاد:

بهمنی اعلام کرد: بخشودگی جرایم معوقات بانکی

طلا دوباره رکوردشکنی کرد؛ عبور از قله 1600 دلاری

با ارایه 4 پیشنهاد تعیین شد؛ سرنوشت کارمندان پس از ادغام



شرق:

علی مطهری: دلیلی ندارد اصلاح طلبان رد صلاحیت شوند

سخنگوی شورای نگهبان: انحلال مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت را به ما اعلام نکرده‌اند

تورم به داروی ترک اعتیاد رسید؛ متادون گران شد تریاک و شیشه ارزان

بازجویی از سه متهم به قتل داداشی آغاز شد



فرهیختگان:

سخنگوی شورای نگهبان وعده داد: برخورد با تخلفات تبلیغات انتخاباتی

چراغ سبز اصولگرایان؛ اصلاح طلبان وارد رقابت انتخاباتی شوند

درخواست علی مطهری: اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند



کیهان:

عملیات بزرگ سپاه در شمال غرب کشور؛ منطقه از تروریست‌ها و اشرار پاکسازی شد

رایزنی 3 جانبه ایران، افغانستان و پاکستان درباره جایگزینی کشت خشخاش

برخورد تعزیراتی با افزایش بی‌رویه اجاره بها

برای نخستین بار؛ ناوشکن‌های ایران عازم اقیانوس اطلس می‌شوند



ملت ما:

مروی بر آزمون و خطاهای سیاسی سه دهه

وزیر کشور خواستار شد: افزایش حمایت‌های بین‌المللی از ایران در راه مبارزه با مواد مخدر

هاشمی رفسنجانی خواستار شد: دیپلماسی عاقلانه به جای دیپلماسی احساسی

5 یا 11 میلیارد دلار؛ هند بدهی خود را نمی‌پردازد



هفت صبح:

شمارش معکوس مالیاتی

رکورد بزرگترین افتتاحیه تاریخ سینما به نام هری پاتر

امیر قلعه نویی؛ بهترین مربی پس از انقلاب

دستگیری عاملان قتل خونین روح‌الله داداشی



همشهری:

افزایش قیمت کالاها متوقف شد

شهردار تهران خبر داد: خروج یک پادگان دیگر از پایتخت

سازمان بهزیستی اعلام کرد: 55 هزار زن سرپرست خانوار بیمه می‌شوند

تشکیل بورس بین‌المللی انرژی ایران از پاییز