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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۸:۳۵

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز سه‌شنبه 28 تیرماه بدین شرح است.

ایران :
رئیس جمهور:‌ ایرانی‌ها نبودند اثری از توحید و عدالت در عالم نمی‌ماند
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها: بنزین تاکسی‌ها از اول مرداد سهمیه بندی منطقه‌ای می‌شود
مدیرعامل راه‌آهن: افزایش 7 میلیونی ظرفیت راه آهن تهران- مشهد
600 هزار بازنشسته لشکری از امروز حقوق جدید می گیرند

تفاهم:
رئیس کل بانک مرکزی: بدهی 5 میلیارد دلاری هند به ایران
بلاتکلیفی جوایز صادراتی ادامه دارد
رشد 87 درصدی منابع بانک شهر
تولید 18/1 درصد علم جهان در ایران

تهران امروز:
اخطار شورای نگهبان به متخلفان انتخاباتی
رئیس کل بانک مرکزی منتقدان را تهدید کرد؛ کاری نکنید دیگر آمار اعلام نکنیم
9 پرونده محرمانه در کمیسیون اصل 90

جام جم :
نمایندگان به دنبال عبور از مانع مدرک تحصیلی
5 درصد دکترای دانشگاه‌ها پولی شد
کفاشیان: به خودم نمره قبولی می‌دهم
قاتلان مرد آهنین دستگیر شدند

جوان:
مهندسی اختلاف به نفع جریان سوم
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها: طرح آتیه مهر به زودی از سرگرفته می‌شود
قاتل قوی‌ترین مردم ایران دستگیر شد
وزیر اقتصاد اعلام کرد: پرداخت یارانه نقدی شاید هفته دوم مرداد

حمایت:
برخورد قاطع با تخلفات تبلیغاتی کاندیداها
ناوشکن‌های ارتش در راه اقیانوس اطلس
بقعه شیخ صفی الدین جهانی شد

خراسان:
سپاه پاسداران پایگاه اصلی گروهک تروریستی پژاک را منهدم کرد
تحول 2 هزار و 267 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی امروز از مشهد کلید می‌خورد
معاون علمی رئیس جمهور اعلام کرد: سهم ایران در تولید علم جهان طی 15 سال 75 برابر شده است

دنیای اقتصاد:
بهمنی اعلام کرد: بخشودگی جرایم معوقات بانکی
طلا دوباره رکوردشکنی کرد؛ عبور از قله 1600 دلاری
با ارایه 4 پیشنهاد تعیین شد؛ سرنوشت کارمندان پس از ادغام
 
شرق:
علی مطهری: دلیلی ندارد اصلاح طلبان رد صلاحیت شوند
سخنگوی شورای نگهبان: انحلال مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت را به ما اعلام نکرده‌اند
تورم به داروی ترک اعتیاد رسید؛ متادون گران شد تریاک و شیشه ارزان
بازجویی از سه متهم به قتل داداشی آغاز شد
 
فرهیختگان:
سخنگوی شورای نگهبان وعده داد: برخورد با تخلفات تبلیغات انتخاباتی
چراغ سبز اصولگرایان؛ اصلاح طلبان وارد رقابت انتخاباتی شوند
درخواست علی مطهری: اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند

کیهان:
عملیات بزرگ سپاه در شمال غرب کشور؛ منطقه از تروریست‌ها و اشرار پاکسازی شد
رایزنی 3 جانبه ایران، افغانستان و پاکستان درباره جایگزینی کشت خشخاش
برخورد تعزیراتی با افزایش بی‌رویه اجاره بها
برای نخستین بار؛ ناوشکن‌های ایران عازم اقیانوس اطلس می‌شوند

ملت ما:
مروی بر آزمون و خطاهای سیاسی سه دهه
وزیر کشور خواستار شد: افزایش حمایت‌های بین‌المللی از ایران در راه مبارزه با مواد مخدر
هاشمی رفسنجانی خواستار شد: دیپلماسی عاقلانه به جای دیپلماسی احساسی
5 یا 11 میلیارد دلار؛ هند بدهی خود را نمی‌پردازد

هفت صبح:
شمارش معکوس مالیاتی
رکورد بزرگترین افتتاحیه تاریخ سینما به نام هری پاتر
امیر قلعه نویی؛ بهترین مربی پس از انقلاب
دستگیری عاملان قتل خونین روح‌الله داداشی

همشهری:
افزایش قیمت کالاها متوقف شد
شهردار تهران خبر داد: خروج یک پادگان دیگر از پایتخت
سازمان بهزیستی اعلام کرد: 55 هزار زن سرپرست خانوار بیمه می‌شوند
تشکیل بورس بین‌المللی انرژی ایران از پاییز 
کد مطلب 1361864

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