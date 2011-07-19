799 طرح صنعتی در استان مرکزی در حال احداث است

علیرضا زواشی در گفتگو با خبرنگار مهر افرود: پیش‌بینی می‌شود از این مجموعه واحد صنعتی در حال ساخت، تا پایان امسال 250 واحد به بهره ‌برداری برسد.

وی با اشاره به وجود 2 هزار و 650 واحد دارای پروانه بهره‌برداری در استان واشتغال 100 هزار نفر در این واحدها، گفت: استان مرکزی از نظر سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی رتبه سوم و از نظر اشتغال رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

112 میلیون دلار صادرات صنعتی

زاوشی میزان صادرات صنعتی استان از ابتدای سال را بیش از 112 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: صادرات استان شامل، محصولات پتروشیمی، واگن، تجهیزات پالایشگاهی، شیشه و جام، آلومینیم است.

وی با بیان اینکه بیش از 120 واحد صنعتی استان قابلیت تولید برای صادرات دارند، گفت: این تعاد واحد قابل افزایش است و مدیران واحدهای صنعتی استان باید با شناسایی بازارهای هدف این میزان صادرات را ارتقاء دهند.

شازند رتبه اول سرمایه گذاری صنعتی در استان

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری های مختلف در استان گفت: امسال شهرستان شازند رتبه اول سرمایه‌گذاری صنعتی در استان را به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به اینکه این حجم سرمایه گذاری حاصل طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی استان در این شهرستان است، گفت: شهرستان شازند با اختصاص 30.8 درصد رتبه اول سرمایه‌گذاری را در بین شهرستان‌های استان را کسب کرد.

وی ادامه داد: بعد از شازند شهرستان ساوه با 30.5 درصد دومین و اراک با 22 درصد سومین شهر استان از نظر سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.

تشویق سرمایه گذاری در مناطق محروم

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی در ادامه از فراهم‌سازی بسترها به منظور جذب سرمایه‌گذار در مناطق محروم خبر داد و گفت: این سازمان بسترهای لازم را به گونه‌ای فراهم ساخته‌است که سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تشویق شوند.

زاوشی تاکید کرد: با توجه به فراهم‌سازی بسترها در شهر خمین پیش‌بینی می‌‌شود این شهر طی دو سال آینده به شهری توسعه یافته از نظر صنعتی تبدیل شود.

توسعه صنایع تبدیلی در استان

وی توسعه صنایع هایتک را از برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت: در دو شهر خنداب و سربند نیز زیرساخت‌های لازم به منظور ایجاد صنایع تبدیلی در حال آماده‌سازی است.

رئیس سازمان صنایع و معدن در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به فعالیت‌های هایتک و نوسازی صنایع تاکید کرد.

توسعه صنایع پیشرفته و صادرات محور

زاوشی حمایت از صنایع هایتک، پیشرفته و صادرات محور را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت:برای رشد صنعت و معدن در کشور چاره‌ای جز افزایش فعالیت‌های هایتک در صنایع وجود ندارد.

وی ادامه داد: پرداختن به فعالیت‌های هایتک افزایش اشتغال و صادرات را به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه ارزش افزوده بیشتری را نیز به دنبال دارد.