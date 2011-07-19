کرمانشاه قهرمان رقابتهای کبدی جوانان منطقه یک کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کبدی قهرمانی جوانان منطقه یک بانوان کشور عصر دوشنبه به میزبانی شهرستان بناب پایان یافت.

دراین دوره از رقابتها که با حضورتیمهای اردبیل، کردستان، کرمانشاه، البرز، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به مدت 2 روز و به میزبانی شهرستان بناب برگزارشد، تیم کبدی جوانان کرمانشاه به مقام قهرمانی رسید و تیم آذربایجان غربی عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

در پایان رقابتها، تیمهای کبدی جوانان کرمانشاه و آذربایجان غربی با به دست آوردن عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی جواز حضور در رقابتهای مرحله نهایی را کسب کردند.

پس از تیمهای کرمانشاه و آذربایجان غربی، تیم کبدی جوانان آذربایجان شرقی به مقام سومی رسید و از صعود به دور بعدی بازماند؛ این درحالی است که تیم کبدی بانوان آذربایجان شرقی در رقابتهای دوره گذشته به دور نهایی صعود کرده بود.

به گفته رئیس هیئت کبدی آذربایجان شرقی، تیم کبدی بانوان آذربایجان شرقی علیرغم شایستگی از حضور در رقابتهای نهایی به دلیل اشتباه داوری و تنها با یک امتیاز اختلاف بازماند.

مجید بهرامی افزود: تیم کبدی بانوان آذربایجان شرقی در بازی نهایی خود برابر تیم آذربایجان غربی با یک امتیاز اختلاف باخت و از صعود به دور نهایی بازماند.