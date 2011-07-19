تامین اجتماعی یزد 800 میلیارد مطالبه معوقه دارد/ مسئولان همراهی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل حق پرست در نشستی خبری اظهار داشت: شرکتهای بزرگ بیشترین حجم بیمه شدگان را دارند بر این اساس رقم بدهی آنها نیز بالاتر است اما بخش قابل توجهی از بدهی آنها معوق مانده است.

وی با بیان اینکه صندوق بیمه تامین اجتماعی یک صندوق بین النسلی و مصداق بیت المال است، افزود: این صندوق 30 میلیون عضو در کشور دارد و مسامحه در انجام امور به معنای زیرپا گذاشتن حق این تعداد عضو است.

حق پرست با بیان اینکه تامین اجتماعی در مواقعی که صنایع دچار مشکل می شوند، به کمک آنها می شتابد، تاکید کرد: از مسئولان ارشد استان انتظار داریم در وصول مطالبات معوقه، بیمه تامین اجتماعی را همراهی کنند.

ضریب پوشش بیمه ‌ای در استان یزد 67 درصد است

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود ضریب پوشش بیمه ‌ای در این استان را 67 درصد اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 23 هزار و 174 نفر در استان یزد بیمه شده اصلی هستند.

حق پرست ادامه داد: تا پایان سال گذشته سه هزار و 430 نفر در استان یزد مقرری بگیر بیمه بیکاری بوده‌ اند که این رقم نسبت به سال 88 از کاهش بیش از 10 درصدی برخوردار بوده است.

وی همچنین تعداد مستمری ‌بگیران استان یزد را تا پایان سال 89 شامل 35هزار و 13 نفر اعلام کرد و یادآور شد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال 88 از رشد 10 درصدی برخوردار بوده است.

بیش از 6 هزار نفر در استان یزد زودتر از موعد بازنشست شده اند

حق پرست عنوان کرد: از این تعداد بیش از شش هزار و 174 نفر در مشاغل سخت و زیان ‌آور مشغول به کار بوده ‌‌اند و بیشتر آنها با 20 سال سابقه کار بازنشسته شده‌ اند.

حق ‌پرست با بیان اینکه در حال حاضر 30 هزار کارگاه در استان یزد مشغول فعالیت هستند، افزود: 24هزار و 31 مورد از این کارگاه‌ها فعال و زیرپوشش بیمه هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعهدات پرداخت شده تامین اجتماعی استان یزد در سال 89 اظهار داشت: سال گذشته برای تعهدات کوتاه مدت شامل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه کفن و دفن، دستمزد ایام بیماری و بارداری و ...، 10میلیارد و 49 میلیون تومان هزینه شده است.

حق پرست هزینه ‌های بلندمدت را نیز 195 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان برای اموری نظیر مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگی هزینه شده است.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان یزد، رقم پرداخت شده برای مقرری‌ بگیران بیمه بیکاری در طول سال گذشته را نیز 15 میلیارد تومان اعلام کرد.

مجموع تعهدات تامین اجتماعی استان یزد بالغ بر 220 میلیارد تومان بوده است

حق‌پرست مجموع تعهدات پرداخت شده در طول سال گذشته را بالغ بر 220 میلیارد و 700 میلیون تومان اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای قانون قالیبافان و صنایع دستی را از مهم‌ترین برنامه‌های تامین اجتماعی برشمرد و بیان داشت: سال گذشته تعداد زیادی از فعالان این بخش شناسنامه ‌دار شدند.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان یزد یادآور شد: قانون بیمه کارگران ساختمانی نیز در استان یزد به مرحله اجرا درآمد و سال گذشته 4هزار و 30 نفر از فعالان این بخش زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

حق ‌پرست عنوان کرد: امسال نیز سه هزار و 500 نفر دیگر از کارگران ساختمانی استان یزد زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.