افزایش بودجه تربیت بدنی استانها در قهرمان پروری موثر است

رشید خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ادارات کل از کمبود بودجه رنج می‌برند، تصریح کرد: بودجه ادارات کل تربیت بدنی باید افزایش یابد زیرا این ادارات نماینده اصلی دولت برای اجرای فعالیتهای ورزشی هستند و در این راستا وظایف سنگینی بر دوش آنهاست.

وی پیرامون مشکلات هیئتهای ورزشی استان اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه بخشی از بودجه هیئتهای ورزشی به آنها پرداخت شده و بخش دیگر این بودجه‌ها در حال پرداخت است، مسئولان استان طی هفته‌های گذشته تلاش کرده‌اند که بودجه مناسب برای فعالیت هیئتهای ورزشی را جذب کنند و در این زمینه از مسئولان هم قول‌هایی گرفته‌اند.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان با بیان اینکه اعتبارات ورزشی به صورت نامتناسب در کشور پخش شده است، تصریح کرد: تا سال گذشته بخش مهمی از اعتبارات برای ورزش حرفه‌ای مصرف می‌شد و نزدیک به 600 میلیارد تومان از اعتبارات بخش ورزشی به ورزش حرفه‌ای اختصاص می‌یافت این در حالی بود که در ورزش قهرمانی تنها 50 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافت.

وی با اشاره به بودجه‌ادارات کل تربیت بدنی در سال گذشته بیان داشت: در حالیکه ورزش حرفه‌ای بودجه‌ای نزدیک به 600 میلیارد تومان مصرف می‌کرد، ادارات کل در 30 استان کشور تنها 10 میلیارد تومان بودجه داشتند و این مسئله به شدت به ورزش استانها ضربه زده بود.

وی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساختهای ورزشی در استانهای کشور اضافه کرد: باید به مسئولان اعلام کنیم که با این تقسیم بودجه ورزش به پیش نمی‌رود و اگر انتظار فعالیتهای بزرگ در ورزش کشور هستید، باید بودجه استانهای کشور را افزایش دهید.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان به اختصاص بیش از 100 میلیارد به استانهای کشور اشاره کرد و افزود: مسئولان باید بودجه‌های مناسبی به ادارات کل تربیت بدنی اختصاص دهند زیرا زیرساختهای استا‌های مختلف در حال حاضر نیاز به تقویت دارد و ورزش قهرمانی از استانهای کشور آغاز می‌شود.