منصور ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال ذوب‌‍‌آهن در ترکیه ضمن بیان مطلب فوق گفت: هدفمان در این اردو تکمیل برنامه‌های بدنسازی و انجام 2 - 3 دیدار تدارکاتی بود که به بهترین شکل ممکن انجام شد و تاثیرات مثبت آن را در آینده در تیم مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه در بازی‌های تدارکاتی تیم در اردوی ترکیه شناخت بازیکنان مهمتر از نتیجه بود، اضافه کرد: ما هر روز می‌خواهیم بهتر از روز گذشته باشیم و مسلما اینکه مردم دوست دارند نتایج بهتری نسبت به فصل گذشته داشته و همانند تیم قهرمان به ما نگاه می‌کنند، به ما انرژی می‌دهد اما کارمان را هم سخت‌تر می‌کند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان افزود: تمرینات‌مان را در حالی دیرتر از زمان مقرر آغاز کردیم که تیم را بصورت کامل در اختیار نداریم زیرا 4 بازیکن ما در اردوی تیم ملی هستند و هنوز با ما تمرین نکرده‌اند. بازیکنان جدیدی هم جذب شدند که نیاز به هماهنگی با سایر نفرات دارند و همگی بیانگر شرایط سخت‌مان برای حضور در مسابقات آینده است.

وی با تمجدید از داوود حقی و محمد احمدپور بازیکنان جدید تیم ذوب‌آهن، خاطرنشان کرد: البته در این شرایط مهم تلاش مضاعف و انجام کارها به بهترین شکل است تا راه و مسیرمان برای رسیدن به هدف‌های‌مان هموارتر شود.

ابراهیم‌زاده با بیان اینکه هوگو ماچودا هافبک پرتغالی جدید این تیم هم نیاز به زمان دارد، در مورد اینکه ذوب‌آهن نتوانسته در فصل و نقل و انتقالات بازیکنی را به عنوان جانشین خلعتبری انتخاب کند، تاکید کرد: قطعا هیچکس جای دیگری را نمی‌گیرد اما سایر بازیکنان هم جایگاه خودشان را دارند و با تلاش فراوان می‌خواهند برای ذوب‌آهن بازیکن تاثیرگذاری باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این ذوب‌آهن توانایی موفقیت در مراحل پایانی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2011 و در نهایت رسیدن به قهرمانی در این مسابقات را دارد؟، اظهار داشت: سال گذشته هم هیچکس فکر نمی‌کند آن تیم ذوب‌آهن توانایی رسیدن به فینال را داشته باشد اما این اتفاق افتاد. البته باید تاکید کنم فوتبال فراتر از تصورات است و تنها راه موفقیت در آن تلاش و کوشش مضاعف است. ما هم باید سعی‌مان را بیشتر کنیم تا به این هدف بزرگ‌مان دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مورد اینکه شناخت کافی از سوون سامسونگ حریف ذوب‌آهن در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا دارد، تصریح کرد: ما فیلم‌های این تیم در رقابت‌های لیگ کره را گرفته و آنالیز کرده‌ایم و هر چه زمان برگزاری آن مسابقه نزدیک‌‎تر می‌شویم، سعی خواهیم کرد اطلاعاتمان را از آن تیم به‌روزتر کنیم.

وی در مورد اینکه تیم سوون سامسونگ در حال حاضر در رده چهاردهم "کی لیگ" قرار دارد، یادآور شد: برای رقابت با تیم‌ها در لیگ قهرمانا آسیا، اصلا نباید نتایج آنها در لیگ کشورشان را ملاک ضعف و قدرت قرار داد. بطور مثال پوهانگ سال گذشته قهرمان آسیا شد اما به دلیل ناکامی در لیگ کشورش، در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا حضور نداشت. رقابت‌های آسیایی شرایط خودش را دارد و ما هم تلاش می‌کنیم در دیدار با حریف کره‌ای با تمام توان به میدان برویم.

ابراهیم‌زاده در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اصلا بازی تیم ملی را ندیده در مورد اینکه تماشاگران پس از پایان مسابقه به عملکرد ضعیف تیم ملی و مسئولان فدراسیون فوتبال اعتراض کردند، خاطرنشان کرد: درست است تیم ملی تنها با یک گل ماداگاسکار را شکست داد اما همیشه باید به مربیان فرصت داد تا بتوانند اهداف و ایده‌های خود را به بهترین شکل در تیم پیاده کنند.

وی در مورد اینکه ذوب‌آهن در نخستین دیدارش در لیگ یازدهم باید با راه‌آهن در اکباتان دیدار کند که هدایت آن تیم برعهده علی دایی است و از آخرین رویارویی‌اش با دایی خاطره خوبی را در ذهن ندارد، اظهار داشت: تیم‌های علی دایی همیشه خوب بوده و وی هم انگیزه بالایی برای هدایت تیم‌هایش دارد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن در پایان با بیان اینکه در خصوص تشکیل کمیته فنی باید از مسئولان سوال کرد، در مورد اینکه چه جایگاهی را برای ذوب‌آهن در فصل آینده لیگ برتر متصور می‌شود، گفت: جایگاه‌مان هر چه بالاتر باشد، بهتر است.