به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه ضمن تبریک میلاد امام زمان (عج) گفت: حکمت مملکت داری به ایجاد امنیت، آبادانی، عدالت و معنویت است و چنانچه همه تلاش های دستگاه های دیوانی یک سره در این جهت مصروف گردد گامی در جهت تحقق جامعه مهدوی است.

وی با اشاره به اینکه این روزها اخباری از اقدامات شرورانه برخی افراد لاابالی به دست می آید که تاسف آور است، گفت: چندی پیش عده ای در استان اصفهان آن صحنه های خلاف شرع و ناگوار را بوجود آوردند یا در جایی دیگر قهرمان ملی کشور را با ضرب چاقو به قتل رساندند و دومین روحانی که برای دفاع از نوامیس مردم نهی از منکر نمود مضروب کردند، این نشانگر آن است که برای ایجاد امنیت روانی جامعه با این افراد شرور برخورد قاطعانه صورت پذیرد و در این مهم همه بخش های کشور اعم از نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید با جدیت برخورد کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر نیروی انتظامی نیازمند قانون متناسب می باشد قوه مقننه آماده است با سرعت این نقص را برطرف کند.

وی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت برخی مسائل حاشیه ای چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست که امروز در رسانه ها منعکس است نباید باعث تغافل وظیفه اصلی مسئولان در ایجاد امنیت روانی و رونق اقتصادی شود اظهار داشت: مردم در پناه امنیت و آبادانی می توانند گام های رشد اخلاقی را بردارند.

لاریجانی افزود: مولفه های عدالت نیز در این حوزه خود را نشان می دهد لذا باید پذیرفت که ارزیابی ملت از نحوه تحقق خواسته های خود در بدو امر به امنیت و آبادانی مربوط می شود نه نظام و دسته بندی های سیاسی در انتخابات و طرح های خامی که معلوم نیست کدامیک از دردهای مردم را می تواند مرتفع کند و بیشتر به پروژه سرگم سازی تصنعی شباهت دارد تا نیازهای واقعی مردم.

وی از کمیسیون های تخصصی مجلس به خصوص کمیسیون امنیت ملی و قضایی خواست که در برخورد با رفتار شرورانه اراذل با همکاری دستگاه های اجرایی و قضایی فعالانه برخورد کنند.

رئیس مجلس از این دو کمیسیون خواست: اگر نقصی در اجرا وجود دارد با پیگیری اشکالات باید مرتفع شود که با افراد لاابالی که آسایش مردم را بر هم می زنند برخورد قاطع صورت گیرد و چنانچه نیاز به تدوین قانون می باشد با فوریت طرح آن را به مجلس ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته تعطیلات ساعت 8:25 آغاز شد.