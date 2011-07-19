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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۲

تعلیق تحصیلی 2 دانشجو به خاطر کپی پایان نامه در دانشگاه ونیز

تعلیق تحصیلی 2 دانشجو به خاطر کپی پایان نامه در دانشگاه ونیز

دانشگاه ونیز با ارائه یک نرم افزار ضد تقلب، 2 دانشجوی لیسانس که پایان نامه خود را از اینترنت کپی کرده بودند را از ادامه تحصیل تعلیق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه "کا فوسکاری" ونیز با شروع ترم تابستان، نرم افزاری را به صورت آزمایشی ارائه کرده است که می تواند تقلب دانشجویانی که پایان نامه های خود را از اینترنت کپی می کنند شناسایی کند.

اولین آزمایش این نرم افزار موجب شد دو دانشجوی دوره لیسانس این دانشگاه که خود را برای مراسم دفاع از پایان نامه آماده می کردند به جای حضور در مقابل استادان، در کمیسیون آموزش به ترتیب 6 و 9 ماه از تحصیل معلق شدند.

این سیستم نرم افزاری با پردازش 25 پایان نامه نشان داد که این دو دانشجو به ترتیب 80 و 90 درصد از رساله خود را از اینترنت کپی کرده اند.

قرار است با شروع ترم پاییز، 300 رساله دوره کارشناسی ارشد این دانشگاه با این نرم افزار پردازش شوند.

دانشگاه کا فوسکاری ونیز این نرم افزار را در راستای مقررات داخلی "کد اخلاقی" که ماه مارس به تصویب رساند ارائه کرده است.

براساس گزارش کورییره دلا سرا، علاوه بر تعلیق از تحصیل، دانشجویان خاطی به نسبت سطح "کپی/ پیست" (copy&paste) پایان نامه خود می توانند با مجازاتهای دیگری حتی عدم دریافت مدرک تحصیلی مواجه شوند.

کد مطلب 1361908

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