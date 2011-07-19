معرفی 12 وزیر جدید کابینه مصر/ انتصاب سومین وزیرخارجه پس از مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، "عصام شرف" نخست وزیر مصر شب گذشته محمد کامل عمرو را به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور و جایگزین "محمد العرابی" معرفی کرد.

اعمال تغییرات در کابینه که در راستای پاسخگویی به نیازهای انقلابیون مصر صورت می گیرد به تعیین وزیر خارجه جدید محدود نشد بلکه عصام شرف 12 وزیر جدید را نیز معرفی کرده است.

وزیران جدید عبارتند از:

1- محمد کامل عمرو وزیر خارجه

2- "صلاح السید یوسف فرج" وزیر کشاورزی

3- "عبدالفتاح البنا" وزیر آثار باستانی

4- "علی زین العابدین هیکل" وزیر حمل و نقل

5- "عمرو حلمی" وزیر بهداشت

6- "حازم عبدالعظیم" وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات

7- "معتز خورشید" وزیر آموزش عالی

8- "علی ابراهیم صبری" وزیر تولیدات جنگی و نظامی

9- "احمد فکری عبدالوهاب" وزیر صنایع و تجارت خارجی

10- "لطفی مصطفی کمال" وزیر هواپیمایی کشوری

11- "محمد عبدالفضیل" وزیر اوقاف

12- "محمد عطیه" وزیر توسعه محلی

عصام شرف همچنین روز شنبه "حازم الببلاوی" را به عنوان وزیر دارایی و معاون خود در امور اقتصادی انتخاب کرد. وی همچنین "علی السلمی" یکی از اعضای برجسته حزب لیبرال "الوفد" را نیز به عنوان یکی دیگر از 2 معاون خود منصوب کرد.

وزرای جدید مصر قرار است امروز در مقابل "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای عالی نظامی مصر که در حال حاضر پس از سقوط رژیم حسنی مبارک اداره کشور را در دست دارد سوگند یاد کنند.

این تغییرات پس از آن صورت گرفت که مردم انقلابی مصر طی 10 روز گذشته (8 جولای تاکنون) با تحصن در میدان التحریر قاهره اعلام کردند که خواستار پاکسازی نهادهای دولتی و امنیتی از شخصیت های حامی و نزدیک رژیم مخلوع حسنی مبارک هستند.

بنا بر اعلام منابع دولتی، اصلاح کابینه ادامه خواهد داشت و شامل 20 وزیر یعنی چهار پنجم دولت خواهد بود. وزارتخانه های کشور، فرهنگ، دادگستری، آموزش و گردشگری تنها وزارتخانه هایی خواهد بود که تغییر نخواهند کرد.

علاوه بر تغییرات کابینه "منصور العیسوی" وزیر کشور مصر اعلام کرد که در اعتراض به نحوه برخورد پلیس با تظاهرات اخیر مردم انقلابی این کشور هفته گذشته شماری از افسران بلندپایه را برکنار و اشخاص جدیدی را جایگزین آنها کرده است.

این در حالی است که "احمد ماهر" از اعضای جنبش 6 آوریل یکی از گروه های مخالف و برپاکنندگان اعتراضات در مصر در این رابطه اظهار داشت: مشکل ما اشخاص نیستند بلکه ما با نحوه تعامل نیروهای پلیس با تظاهرات کنندگان مخالفیم.

تغییر وزیران کابینه به ویژه اشخاص نزدیک به رژیم مبارک اگرچه یکی از خواسته های مردم انقلابی مصر محسوب می شود اما به عقیده شخصیت های برجسته مخالف و رهبران انقلاب 25 ژانویه به تحقق اهداف و نیازهای انقلابیون منجر نخواهد شد بلکه این کشور در حال حاضر نیازمند تغییر واقعی در سیاستگذاری است.