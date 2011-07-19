خرسندی از افزایش دو برابری ظرفیت کنکور دکتری/ مراقب کیفیت باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری امسال از ماهها قبل حدود 5 هزار و 600 نفر اعلام شده بود اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین جلسه این شورا که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد تصویب کرد که ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری به 10 هزار نفر افزایش پیدا کند.

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری تا جایی که نزدیک 2 برابر شده است سوالهایی در زمینه پیش بینی های کیفی در ازای این افزایش کمی را ایجاد کرده است. البته دکتر احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه این شورای عالی گفت: باید از حالا به فکر چاره‌ای برای افزایش شتابان داوطلبان تحصیل در دوره دکتری بود و امکانات و بسترهای لازم برای شکوفایی استعداد جوانان کشور را در داخل فراهم کرد.

محمود احمدی نژاد خاطرنشان کرده است: برای فراهم کردن امکانات مادی و هزینه‌های افزایش پذیرش دانشجو در دوره دکتری مسئله حتما در جلسه هیئت دولت مطرح شده و تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.

جعفر توفیقی استاد دانشگاه تربیت مدرس و وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری اعلام نظر کرد. توفیقی با ابراز خرسندی از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش پذیرش دانشجوی دکتری خواستار حفظ کیفیت دوره های دکتری شد.

توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اصل افزایش جمعیت دانشجویی کشور را مثبت قلمداد می کنم و این نشان از دانش مدار و دانش بنیان شدن کشور است اما اینکه ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری یک شبه دو برابر شده است به شرطی پدیده راهگشایی خواهد بود که امکانات هم افزایش پیدا کند.

وی دوره های دکتری را دوره هایی پژوهش محور با هدف نوآوری، خلاقیت و پیشبرد مرزهای دانش دانست که به شدت وابسته به امکانات پژوهشی، کارگاهها و آزمایشگاهها، کتابها و مجلات و منابع علمی بین المللی و توسعه همکاری های علمی بین المللی هستند.

وزیر اسبق علوم خاطرنشان کرد: هدف از دوره های دکتری، فقط آموزش و فارغ التحصیل کردن نیروهای انسانی نیست بلکه با دانشجویان دکتری باید مرزهای دانش و پژوهشی کشور جلو رود.

توفیقی با بیان اینکه باید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری تا مرز دو برابر شدن را مثبت تلقی کنیم به مهر گفت: البته این تلقی مثبت در شرایطی واقعی می شود که این افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری، ارتقای امکانات پژوهشی را هم به همراه داشته باشد.

جعفر توفیقی خاطرنشان کرد: ظرفیت های پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاهها خالی نبوده که حال شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه اخیرش خواسته باشد ظرفیت خالی دانشگاهها را پر کند. یک بررسی اجمالی در دانشگاهها نشان می دهد دانشگاهها با حداکثر ظرفیت به تربیت دانشجوی دکتری و پژوهش مشغول هستند لذا دو برابر شدن ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری باید با افزایش منابع مالی دانشگاهها، توسعه کتابخانه ها و دسترسی بیشتر به منابع علمی بین المللی همراه باشد.

استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: اگر امکانات لازم تأمین شود افزایش جمعیت دانشجویی می تواند منجر به پیشبرد پژوهش در کشور شود. اما در صورتی که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری بخواهد با امکانات محدود فعلی صورت گیرد این افزایش ظرفیت، گره گشا نخواهد بود.