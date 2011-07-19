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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۲۳

در اراک/

نمایشگاه بین المللی صنعت، اتوماسیون و ابزار دقیق صنعتی برگزار می شود

نمایشگاه بین المللی صنعت، اتوماسیون و ابزار دقیق صنعتی برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر نمایشگاه غرب کشور گفت: نمایشگاه بین المللی صنعت، اتوماسیون و ابزار دقیق صنعتی در پنجم مردادماه امسال در اراک برگزار می شود.

علی محصولی به خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنایع های تک، تولیدات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی به نمایش درمی آید.

وی افزود: دستاوردهای صرفه جویی انرژی و اشتغال، نرم افزارهای رایانه ای صنعت، برش های تخصصی و نقشه برداری صنعتی در رشته های متنوع صنعت به معرض دید عموم گذاشته می شود.

محصولی با بیان اینکه استان مرکزی استانی صعتی است گفت: قابلیت فعالیت های مختلف در زمینه صنعت در استان وجود دارد و آشنا شدن مهندسان و صنعتگران با  ابزار و روش ها و تجهیزات روز  در توسعه صنعتی استان تاثیر دارد.

کد مطلب 1361923

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