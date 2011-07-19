نمایشگاه بین المللی صنعت، اتوماسیون و ابزار دقیق صنعتی برگزار می شود

علی محصولی به خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنایع های تک، تولیدات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی به نمایش درمی آید.

وی افزود: دستاوردهای صرفه جویی انرژی و اشتغال، نرم افزارهای رایانه ای صنعت، برش های تخصصی و نقشه برداری صنعتی در رشته های متنوع صنعت به معرض دید عموم گذاشته می شود.

محصولی با بیان اینکه استان مرکزی استانی صعتی است گفت: قابلیت فعالیت های مختلف در زمینه صنعت در استان وجود دارد و آشنا شدن مهندسان و صنعتگران با ابزار و روش ها و تجهیزات روز در توسعه صنعتی استان تاثیر دارد.