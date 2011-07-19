شهفر: موپاسان با «یک زندگی» از فرانسه به ایران آمد

فرزانه شهفر درباره رمانی که از گی دو موپاسان نویسنده فرانسوی ترجمه کرده است به خبرنگار مهر گفت: این رمان را با نام «یک زندگی» تحویل نشر جیحون دادهام که در صورت دریافت مجوز منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: نویسنده در این کتاب هم مانند غالب کارهایش به زندگی روستایی و توصیف طبیعت پرداخته است و همچنین عشق هم یکی از تمهای اصلی داستان است. دیدگاههای روانشناختی بر آثار موپاسان حاکم است که این کتاب هم شامل حال آن است.
مترجم «ماهی طلا» نوشته لوکلزیو درباره دیگر فعالیتهای ادبیش توضیح داد: این روزها در حال گردآوری ترجمههایم از شعرهای شاعران بزرگ جهان هستم که برخی از آنها در قالب کتاب و یا در نشریات ادبی منتشر شده و برخی دیگر هنوز جایی به چاپ نرسیده است. همچنین تعدادی از شعرهای مدنظرم هم در دست ترجمه دارم که با گردآوری این آثار در آینده درباره چاپ آنها در قالب یک اثر تصمیم میگیرم.
شهفر افزود: همچنین در زمینه ترجمه از فارسی به فرانسه هم کارهایی انجام میدهم تا در آینده بتوانم مجموعهای از شعرهایی که مدنظرم است به فرانسه برگردانم.
وی در پایان گفت: یکی از دغدغههای همیشگیام سرودن شعر است که این جریان را با جدیت دنبال میکنم و درتدارک آمادهسازی مجموعه شعر جدیدم هم هستم.
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