پتروشیمی دهدشت تنها فنس کشی شده است/ کمبود اعتبار سیمان "سپو"

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در گذشته کارهای زیربنایی در شهرستانهای کهگیلویه، چرام و بهمئی انجام نشده است.

وی با اشاره به کلنگزنی پتروشیمی دهدشت در سال 86 گفت: طبق وعده مسئولان قرار بود این پتروشیمی هزار روزه افتتاح شود اما اکنون چهار سال از آن روز می گذرد و کاری هم انجام نشده است.

بزرگواری یادآور شد: تنها کاری که انجام شده فنس کشی زمین پتروشیمی است و حتی قبلا مسئله محیط زیست و کابری زمین انجام نشده بود.

کارخانه سیمان سپو مشکل کمبود اعتبار دارد

وی اظهار داشت: کارخانه سیمان "سپو"هم اکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما به دلیل کمبود اعتبار مانده است و مدیرعامل کارخانه به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی است.

بزرگواری همچنین با اشاره به معضل بیکاری در حوزه انتخابیه خود، گفت: آبرسانیها و سدهایی که در منطقه آغاز شده می تواند تا حدودی مشکلات بیکاری در این شهرستان را حل کند.

وی تصریح کرد: اگر در گذشته برخی کارهای زیربنایی انجام می شد اکنون با این مشکلات فزاینده بیکاری مواجه نبودیم.

این نماینده بیان داشت: هم اکنون خروجی دانشگاهها در استان هرساله بیشتر می شود و از طرفی دولت نیز در حال کوچک شدن است و براین اساس جوانان باید به دنبال کارهای غیردولتی باشند.

نمایندگان درعزل و نصبها دخالت نمی کنند/ به استاندار مشورت می دهیم

نماینده کهگیلویه، بهمئی و چرام همچنین ارائه هر گونه لیست تغییر مدیران به استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد را رد کرد و گفت: مجمع نمایندگان استان در عزل و نصبها دخالتی نمی کنند.

بزرگواری افزود: وظیفه نمایندگان قانونگذاری و نظارت است و در استان محروم کهگیلویه وبویراحمد که نیاز به توسعه دارد باید مطالبات به حق مردم را پیگیری کنند.

وی بیان کرد: استاندار سابق مدیران بومی را عزل کرد و مدیرانی را به کار گماشت که به مراتب ضعیفتر از مدیران قبلی بودند و حتما ما به استادار جدید مشورت می دهیم که مسئولان قویتری مدیریتها را به دست گیرند.

بزرگواری با اشاره به ضعف مدیریت در یکی از دستگاههای اجرایی استان گفت: از نوذری استاندار قبلی استان خواستم این مدیر ضعیف را تغییر دهد اما تغییر نداد.

وی همچنین بیان کرد: رسانه ها باید در پیام رسانی به مردم شفاف برخورد کنند و به شایعات توجه نکنند.

تغییر استاندار ارتباطی با انتخابات مجلس ندارد

بزرگواری عنوان کرد: در هفته های اخیر فضای مسمومی علیه نمایندگان در استان به وجود آوردند و برخی مدیران در قبال نمایندگان سکوت و حتی ارتباط خود را با نمایندگان قطع کردند.

وی با بیان اینکه شایعه نادرستی را مطرح کرده اند که استاندار به خاطر انتخابات آمده است، بیان داشت: نمایندگان استان از یکسال گذشته با استاندار سابق اختلاف داشتند و تغییر استاندار ربطی به انتخابات آینده ندارد.

بزرگواری گفت: انتخابات در حیطه وزارت کشور است و استاندار به وظیفه خود در این خصوص عمل می کند.