دو دختر والیبالیست لرستانی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهری هدایتپور در این رابطه اظهار داشت: رقابتهای والیبال دختران دانشآموز مقطع راهنمایی کشور به مدت یک هفته با حضور 17 تیم در مشهد برگزار شد و دو بازیکن لرستانی با درخشش در این مسابقات به اردوی تیم ملی نوجوانان کشورمان دعوت شدند.
وی ادامه داد: اگرچه تیم لرستان در این مسابقات از صعود به جمع 4 تیم برتر باز ماند اما دو بازیکن این تیم به نامهای فاطمه سلکی و فریبا فدایی به اردوی تیم ملی دختران نوجوان کشورمان در این رشته که در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود دعوت شدند.
کارشناس مسئول تربیت بدنی دختران آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: هستی و هانیه یوسفوند، زینب و زهرا حسنوند، فائزه سجادیان، هانیه رضایی، شیوا بیرانوند، فریا فدایی، بتول عبدی، متینه بزرگزاده، سیده مائده حجازی، فاطمه رشیدی با مربیگری صدیقه طاهرزاده و سرپرستی مریم رستمیان اعضای تیم لرستان در مسابقات کشوری بودند.
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