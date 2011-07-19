به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه استان زنجان در بحث تحقق اهداف مسکن‌مهر جزو استان‌های برتر کشور به‌شمار می‌رود، افزود: در همین راستا 3 مهرماه سال گذشته اولین مرحله از واگذاری مسکن‌مهر با 3 هزار و 529 واحد در استان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای انجام واگذاری مرحله دوم مسکن‌مهر به متقاضیان نیز صورت گرفته است، تصریح کرد: مقرر شده است تا یک هفته آینده، این مرحله از واگذاری نیز با حضور مقامات عالی کشوری از جمله وزیر راه و شهرسازی و همچنین مقامات استانی با 10 هزار و 200 واحد مسکونی محقق شود.

باباپور با بیان اینکه در مرحله دوم واگذاری مسکن‌مهر، پروژه 285 واحدی دانشور زنجان به‌عنوان محل نمادین برای واگذاری این مرحله در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: حداکثر تلاش سازمان مسکن و شهرسازی استان این است که پروژه‌های مسکن‌مهر در دست اجرا و آن‌دسته از پروژه‌هایی که عملیات اجرایی آنها در سال گذشته آغاز شده است، تا دهه فجر امسال به اتمام برسد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان با تأکید بر اینکه بحث ثبت‌نام از متقاضیان واجد شرایط مسکن‌مهر در استان به هیچ‌وجه متوقف نشده و کماکان ادامه دارد افزود: آن‌دسته از متقاضیان واجد شرایطی که تاکنون اقدام به ثبت‌نام در این خصوص نکرده‌اند، می‌توانند به ادارات پست شهرستان مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تکمیل مدارک خود و انجام ثبت‌نام اقدام کنند.

باباپور با بیان اینکه بر اساس تعداد متقاضیان واجد شرایط ثبت‌نام شده، پروژه برای احداث در استان تعریف می‌کنیم، یادآور شد: با توجه به واگذاری سه هزار و 529 واحد مسکونی‌مهر در مرحله اول و 10 هزار و 200 واحد مسکونی‌مهر که تا یک هفته آینده محقق خواهد شد، 13 هزار و 729 واحد به متقاضیان واجد شرایط طی دو مرحله واگذار شده است.

وی ادامه داد: همچنین پیش‌بینی‌های لازم برای واگذاری سه هزار و 500 واحد در هفته دفاع‌مقدس و دو هزار و 500 واحد نیز تا دهه فجر امسال صورت گرفته است تا در مجموع چهار مرحله واگذاری، شاهد خانه‌دار شدن 19 هزار و 729 متقاضی مسکن‌مهر در استان باشیم.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان در ادامه به افزایش 11 درصدی قیمت سیمان در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با پیمان‌کار در زمینه احداث واحدهای مسکونی‌مهر به صورت مترمربع است به همین خاطر در این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، اگر حداکثر تا 20 درصد افزایش مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان را داشته باشیم، تعدیل قیمت پیمان‌کار خواهد شد که خوشبختانه هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم.