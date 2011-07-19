طرحهای اشتغالزایی در اولویت پرداخت تسهیلات بانک صادرات قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران با حضور اکثریت سهامداران به منظوراستماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1389،تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند 1389 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و سایر موارد در اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران برگزار شد.

در این مجمع که به ریاست سید محمد جهرمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک صادرات برگزار شد، پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی ،ترازنامه و صورتهای مالی بانک برای دوره منتهی به 29/12/1389 مورد تصویب قرار گرفت.

جهرمی در این مجمع گزارشی از دستاوردهای بانک و روند رو به رشد آن در زمینه اجرای درست بانکداری اسلامی، تجهیز منابع، تخصیص مصارف، وصول مطالبات و خدمات نوین بانکی به مجمع ارائه داد و خاطرنشان کرد: خصوصی سازی فرصتهای مناسبی را در عرصه بانکداری داخلی و بین المللی فراهم ساخته که بانک صادرات طی دو ساله گذشته ضمن ارتقای کمی و کیفی در خدمات، نهایت بهره برداری را از این فرصت با افزایش بهره وری و کارایی بعمل آورده است.

وی افزود: بانک صادرات از تولیدکنندگان و کارآفرینان به صورت همه جانبه حمایت می کند. طرحهای اشتغالزا در کنار مشارکت در امور عمرانی به منظور توسعه روز افزون اقتصادی در اولویت برنامه های بانک صادرات است.

مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: طی سفرهای استانی و جلسات مستمر برگزار شده با مشتریان، انتظارات آنان از بانک صادرات شناسایی و در این راستا براساس برنامه پنجساله مدون شده بانک، با نوآوری و ارتقای کیفیت خدمات، تلاش می شود رضایت مشتریان را بیش از پیش تأمین نمائیم.

وی با بیان اینکه اجرای بانکداری اسلامی بانک صادرات را سودآور کرد، گفت: سود خالص این بانک با افزایش201 درصدی از مبلغ 2454 میلیارد ریال در پایان سال 1388 به مبلغ 7391 میلیارد ریال در پایان سال 1389 رسیده است.

جهرمی افزود: سود عملیاتی بانک صادرات بیش از 31 درصد رشد نسبت به سال گذشته مالی داشته است و این نشان از بانکداری صحیح و آینده روشن برای بانک صادرات است و در واقع قالب سود کسب شده بر خلاف سالهای قبل مالی که ناشی از فروش برخی دارایی ها بوجود آمده بود در سال 89 با مدیریت صحیح و ارئه طرحهای جدید در بانک نظیر برات کارت تضمینی،گنجینه سپهرو غیره... به سود عملیاتی تبدیل شده است.

به گفته وی جمع کل سپرده‌های بانک صادرات، با افزایش 15.7 درصدی، در سال 89 به رقم 364 هزار و 32 میلیارد ریال رسیده است که بیشترین افزایش هم مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت با رشد 18 درصد بوده‌است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در مورد میزان تسهیلات بانک صادرات درسال 89 نیز گفت: درطول این سال تسهیلات ارائه شده به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با افزایش 7/11 درصدی به رقم 287 هزار و 962 میلیارد ریال رسیده است و درمجموع کل درآمدهای بانک درسال 89 بالغ بر 56 هزار و 819 میلیارد ریال بود که افزایش 2/28 درصدی داشته است.

وی وضعیت نسبت کفایت سرمایه این بانک را مناسب توصیف کرد و گفت: بانک صادرات دوسال است که نسبت کفایت سرمایه خود روی عدد 7 درصد که استاندارد و مناسبی است، حفظ کرده است.

لازم به ذکر است بانک صادرات ایران در سال گذشته سرمایه خود را از 1600 میلیارد تومان به بیش از 2000 میلیارد تومان افزایش داده است.