رکود حاکم بر بازار کاغذ ناشی از واردات بیش از حد است

منصور حاجی آخوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت فعلی این کالا گفت: در حال حاضر بازار کاغذ و مقوا راکد است و علیرغم عرضه کافی و گاه بیش از حد، تقاضای در خور توجهی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: مقطع فعلی، فصل تقاضا نیست و باید به انتظار نشست تا کالای موجود فروش رود و اتحادیه کاغذ و مقوا در شرایط فعلی، برنامه‌ای برای واردات ندارد.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوای تهران درباره تاثیر واردات بیش از 900 تُن انواع کاغذ و مقوا بر بازار این محصول - که اخیراً توسط شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران صورت گرفته است - گفت: اطلاع دقیقی از این میزان واردات و نوع محصولات خریداری شده ندارم ولی قطعاً رکود فعلی بر بازار کاغذ و مقوا، ناشی از اینگونه اقدامات است.

حاجی‌آخوندیان فقدان برنامه در واردات کاغذ و مقوا به کشور در شرایطی که انبارها مملو از این کالاهاست، دلیل اصلی رکود فعلی بر بازار کاغذ ارزیابی و تاکید کرد: واردات بیش از حد، مانع خرید کالاهای مانده در انبار شده است.

شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران در سه ماهه اول 911 تن انواع کاغذ و مقوا کره‌ای به ارزش بیش از یک میلیارد تومان خریداری و وارد کشور کرده است.

200 تن از این کاغذ، گلاسه، 250 تن آن مقوای نوع پاندا، 250 تن مقوای کره‌ای (نوع اژدها) و 200 تن هم مقوای پشت طوسی بوده است.

این در حالی است که مدیرعامل شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران اخیراً از ناکافی بودن این میزان واردات سخن گفته و از خریدهای کلان‌تر برای 446 عضو خود در سال جاری خبر داده است.



منصور حاجی‌آخوندیان همچنین درباره احتمال واگذاری چاپ کتاب‌های درسی به بخش خصوصی در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: کارخانه چوب و کاغذ مازندران و کارخانه کاغذ پارس متولی این کار هستند که کارخانه کاغذ پارس تقریباً به حالت نیمه تعطیل درآمده است. با این حال درخواستی از بخش خصوصی برای چاپ کتاب‌های درسی صورت نگرفته است.



وی در عین حال از مذاکره با متولیان دولتی چاپ کتاب‌های درسی برای واگذاری بخشی از این کار به کاغذسازان تهرانی در آینده نزدیک خبر داد.