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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۳۵

در مجلس مطرح شد:

هشدار لاریجانی به نمایندگان عضو کمیسیون جهاد اقتصادی

هشدار لاریجانی به نمایندگان عضو کمیسیون جهاد اقتصادی

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکری مبنی بر عدم حضور اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در جلسات این کمیسیون از اعضای این کمیسیون خواست به طور مستمر در جلسات شرکت کنند در غیر این صورت اعضای جدید برای این کمیسیون انتخاب شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادر قاضی پور عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی از عدم حضور مستمر اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی انتقاد کرد و گفت: اگر این نمایندگان نیز به طور مستقل کاندیدا شده بودند و انتخاب آنها انتصابی نبود به طور مستمر در جلسات حضور پیدا می کردند.

وی گفت: از رئیس مجلس می خواهم نسبت به این مورد تذکر جدی دهد تا اعضا در جلسات حضور فعال داشته باشند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به قاضی پور گفت: اعضای این کمیسیون انتصابی نیستند شاید فراکسیون ها برای انتخاب این اعضا پیشنهاداتی داشته باشند اما نهایتا نمایندگان به حضور آنان رای دادند.

وی همچنین ادامه داد: اعضای این کمیسیون باید در جلسات شرکت کنند و اگر نمی توانند باید گزارشی دهند مبنی بر اینکه فرصت شرکت در جلسات را ندارند تا افراد جدیدی برای عضویت در کمیسیون انتخاب شوند.

کد مطلب 1361955

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