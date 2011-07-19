حضور گسترده مسافران در شهرکرد/ بازار داغ فروش کشک و قره قوروت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرکرد در حال حاضر به شهر مسافران تبدیل شده است که در این میان پارکها و مناطق گردشگری این شهر تکمیل شده وجایی برای چادر زدن مسافران دیگر ندارد.
در خیابانهای این شهر ماشینهای که دیده می شود همه متعلق به استانهای دیگر است و کمتر خودرویی از شهروندان شهرکرد دیده می شود.
پارکهای ورودی به شهرکرد نیز از شلوغی مسافران دیگر جایی برای شهرکردیها ندارد و شهروندان شهرکرد با حضور در پارکها غریبه هستند.
گرمای بالای هوای و ریزگردهای عربی در شهرهای جنوبی کشور موجب شده که شهروندان این شهرها مجبور ترک کاشانه خود شوند و شهرکرد را به عنوان خنک ترین شهر کشور برای مسافرت انتخاب کنند.
پارک سرچشمه فرخشهر نیز یکی از شلوغ ترین اماکن تفریحی این استان درنزدیکی شهرکرد است که هم اکنون به کمپی برای مسافران این استان تبدیل شده است.
در میان مسافران، مسافران استان خوزستان به این استان بیشتر از مسافران شهرهای دیگر است و همچنین مدارس شهرکرد که برای مسافران فرهنگی در نظر گرفته شده در حال حاضر تکمیل شده است.
یکی از مسافران خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرمای بالای شهر اهواز اظهار داشت: اصلا آب و هوای شهرکرد قابل قیاس با شهرهای دیگر نیست و الان واقعا دارم نعمت خنکی هوا را متوجه می شوم.
وی با بیان اینکه من و خانواده ام در شهر اهواز اصلا نمی توانیم از کنار کولر گازی کنار برویم، عنوان کرد: در این چند روزی که در شهرکرد و فرخ شهر هستم یکبار هم کولر ماشینم را روشن نکردم.
وی با بیان اینکه دیشب از سرما مجبور به استفاده از پتو شدم، اظهار داشت: برای اولین بار بود که در تابستان احساس سرما کرده ام.
این مسافر اهوازی با اشاره به مهمانوازی هایی مردم این استان اظهار داشت: در سفری که به منطقه کوهرنگ این استان داشتیم از مهمانوازی مردمان این شهرستان لذت بردیم.
وی با بیان اینکه مردم روستاهای این شهرستان با کشک و دوغ محلی از ما پذیرایی کردند، عنوان کرد: دوغ و لبنیات آنجا واقعا خوشمزه بود و برای من و خانواده ام خاطره بسیارزیبا ایجاد کرد.
این روزها در استان چهارمحال و بختیاری فروش لبنیات از قبیل کره، دوغ، کشک، قارا(قره قوروت)و ... بازار داغی پیدا کرده است.
مسافران زیادی در این شهر به دنبال مغازه های سنتی فروش لبنیات و گیاهان دارویی هستند.
موسیر وکرفس کوهی خشک شده نیز یکی از محصولاتی گیاهی و کوهستانی این استان است که مورد خرید مسافران زیادی شده است.
یکی از فروشنگان لبنیات محلی در چهاراه بازار شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فروش لبنیات در این دوسه روز تعطیلی بسیار بالا رفته است.
وی با بیان اینکه بیشتر خریدارانم مسافران بودند، بیان داشت: کشک و قره قورت بیشرین فروش من را تشکیل می دادند.
وی با بیان اینکه تمام محصولات لبنی من از روستاها تهیه می شود، عنوان کرد: کیفیت بالا و محلی بودن آن موجب فروش بالا شده است.
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگارمهر از ورود یک میلیون و 686 هزار و 815 نفر گردشگر در طی 15 روز نخست تابستان امسال به این استان خبر داد.
پیمان فاضلی اظهار داشت: این تعداد مسافر بیشتر از استانهای خوزستان، بوشهر، تهران، اصفهان، شیراز و ... به استان سفر داشته اند.
وی عنوان کرد: از این تعداد مسافر 63 هزار و 230 نفر در استان در هتلها، مهمان پذیرها، منازل استیجاری، در مدارس و کمپها استان اقامت داشته اند.
مدیرکل اداره کل محیط زیست استان چهار محال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان چهار محال و بختیاری جزو استانهای پاک درزمینه گرد و غبار و گاز های آلاینده و سمی است، بیان داشت: استان چهارمحال و بختیاری با توجه به شرایط جغرافیای و قرارگرفتن در بالاترین ارتفاعات کمتر تحت تاثیر پدیده گرد و غبار قرار گرفته است.
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