حضور گسترده مسافران در شهرکرد/ بازار داغ فروش کشک و قره قوروت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرکرد در حال حاضر به شهر مسافران تبدیل شده است که در این میان پارکها و مناطق گردشگری این شهر تکمیل شده وجایی برای چادر زدن مسافران دیگر ندارد.

در خیابانهای این شهر ماشینهای که دیده می شود همه متعلق به استانهای دیگر است و کمتر خودرویی از شهروندان شهرکرد دیده می شود.

پارکهای ورودی به شهرکرد نیز از شلوغی مسافران دیگر جایی برای شهرکردیها ندارد و شهروندان شهرکرد با حضور در پارکها غریبه هستند.

گرمای بالای هوای و ریزگردهای عربی در شهرهای جنوبی کشور موجب شده که شهروندان این شهرها مجبور ترک کاشانه خود شوند و شهرکرد را به عنوان خنک ترین شهر کشور برای مسافرت انتخاب کنند.

پارک سرچشمه فرخشهر نیز یکی از شلوغ ترین اماکن تفریحی این استان درنزدیکی شهرکرد است که هم اکنون به کمپی برای مسافران این استان تبدیل شده است.

در میان مسافران، مسافران استان خوزستان به این استان بیشتر از مسافران شهرهای دیگر است و همچنین مدارس شهرکرد که برای مسافران فرهنگی در نظر گرفته شده در حال حاضر تکمیل شده است.

یکی از مسافران خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرمای بالای شهر اهواز اظهار داشت: اصلا آب و هوای شهرکرد قابل قیاس با شهرهای دیگر نیست و الان واقعا دارم نعمت خنکی هوا را متوجه می شوم.

وی با بیان اینکه من و خانواده ام در شهر اهواز اصلا نمی توانیم از کنار کولر گازی کنار برویم، عنوان کرد: در این چند روزی که در شهرکرد و فرخ شهر هستم یکبار هم کولر ماشینم را روشن نکردم.

وی با بیان اینکه دیشب از سرما مجبور به استفاده از پتو شدم، اظهار داشت: برای اولین بار بود که در تابستان احساس سرما کرده ام.

این مسافر اهوازی با اشاره به مهمانوازی هایی مردم این استان اظهار داشت: در سفری که به منطقه کوهرنگ این استان داشتیم از مهمانوازی مردمان این شهرستان لذت بردیم.

وی با بیان اینکه مردم روستاهای این شهرستان با کشک و دوغ محلی از ما پذیرایی کردند، عنوان کرد: دوغ و لبنیات آنجا واقعا خوشمزه بود و برای من و خانواده ام خاطره بسیارزیبا ایجاد کرد.

این روزها در استان چهارمحال و بختیاری فروش لبنیات از قبیل کره، دوغ، کشک، قارا(قره قوروت)و ... بازار داغی پیدا کرده است.

مسافران زیادی در این شهر به دنبال مغازه های سنتی فروش لبنیات و گیاهان دارویی هستند.

موسیر وکرفس کوهی خشک شده نیز یکی از محصولاتی گیاهی و کوهستانی این استان است که مورد خرید مسافران زیادی شده است.

یکی از فروشنگان لبنیات محلی در چهاراه بازار شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فروش لبنیات در این دوسه روز تعطیلی بسیار بالا رفته است.

وی با بیان اینکه بیشتر خریدارانم مسافران بودند، بیان داشت: کشک و قره قورت بیشرین فروش من را تشکیل می دادند.

وی با بیان اینکه تمام محصولات لبنی من از روستاها تهیه می شود، عنوان کرد: کیفیت بالا و محلی بودن آن موجب فروش بالا شده است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگارمهر از ورود یک میلیون و 686 هزار و 815 نفر گردشگر در طی 15 روز نخست تابستان امسال به این استان خبر داد.

پیمان فاضلی اظهار داشت: این تعداد مسافر بیشتر از استانهای خوزستان، بوشهر، تهران، اصفهان، شیراز و ... به استان سفر داشته اند.

وی عنوان کرد: از این تعداد مسافر 63 هزار و 230 نفر در استان در هتلها، مهمان پذیرها، منازل استیجاری، در مدارس و کمپها استان اقامت داشته اند.

وی با بیان اینکه طی این مدت چهار نفر در گروه های بازرسی و نظارت در قالب 137 مورد بازرسی از مراکزاقامتی، رستورانها و مراکز پذیرایی و بین راهی و دفاتر خدماتی و مراکز موقت بازدید داشته اند، تصریح کرد: این استان با داشتن هوای مطلوب و خنک در ایام تابستان میزبان مسافران و گردشگران است.



مدیرکل اداره کل محیط زیست استان چهار محال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان چهار محال و بختیاری جزو استانهای پاک درزمینه گرد و غبار و گاز های آلاینده و سمی است، بیان داشت: استان چهارمحال و بختیاری با توجه به شرایط جغرافیای و قرارگرفتن در بالاترین ارتفاعات کمتر تحت تاثیر پدیده گرد و غبار قرار گرفته است.

سعید یوسف پور افزود: در سال جاری تعداد روزهای گرد غبار در استان بسیار کمتر بوده و میزان گرد و غبار پایین تر از حد مجاز و میزان آن ۱۵۰ میکرو گرم در متر مکعب است.

یکی از مسافران دیگر که در پارک لاله شهرکرد به همراه خانواده خود به این استان سفر کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری نعمت بزرگی برای ایران است، اظهار داشت: من به خاطر فرار از گرد و غبار و گرما به این استان سفرکرده ام.

وی افزود: هوای پاک در کنار خنکی هوا برای من و خانواده ام بسیار لذت بخش است.

وی با اشاره به اینکه در چند روزی که در شهرکرد هستیم ازمناطق زیبای این استان دیدن کرده ایم، اظهار داشت: منطقه پل زمانخان سامان برای ما بسیار زیبا بود.

وی عنوان کرد: من به استانهای زیادی از کشور سفر کرده ام و در این میان خنکی هوا در تیرماه در این استان برایم شگفت آور است.

استان چهارمحال و بختیاری در عین وسعت کم خود، مناطق بکر و دست نخورده‌ای دارد که گردشگران را با مهربانی میزبان است.

این استان ارتفاع زیادی از سطح دریا دارد و همین امر باعث شده گردشگران رنج دوری راه را بر خود هموار کنند تا مگر تابستانها در آب و هوای خنک آن نفسی تازه کنند.

آبشار تونل کوهرنگ، حاشیه رود کارون، کمربند سبز حاشیه زاینده رود غار یخی چما، غار سراب، گردشگاه سیاسرد، گردشگاه سیاسرد، آبشار دره عشق، آبشار آتشگاه، منطقه حفاظت شده سبزکوه، منطقه حفاظت شده تنگ صیاد، دشت لاله‌های واژگون، چشمه‌های مولا و سرداب، چشمه برم، چشمه کوهرنگ، چشمه دیمه، تالاب چغاخور و …. مکان زیبا و تفریحی این استان می باشند که می تواند در کنار استفاده از هوای پاک مورد بازدید مسافرین این استان قرار گیرد و لذت سفر مسافرین را چندین برابر کند.

آثار تاریخی این استان نیز شامل قلعه دزک، قلعه شلمزار، قلعه اسعدیه چلیچه، قلعه جونقان، قلعه چالشتر، قلعه تک،قلعه خدا رحیم خان وقلعه یوسف خان می تواند در فهرست برنامه مسافرین قرار گیرد و اطلاعات زیادی از تاریخ این استان را بشناساند.

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