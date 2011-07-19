طلاق در آغاجاری در یک سال دو برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نعمتی گفت:‌ در سه ماهه اول امسال، میانگین ورودی پرونده های حقوقی با موضوع طلاق و مطالبه مهریه نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش یافته است.

وی افزود: این در حالیست که تلاشهای این دادگاه و شورای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نشده است.



نعمتی ادامه داد: شیوع پدیده شوم اعتیاد، فقر و بیکاری و نبود سازمانی برای ایجاد اشتغال، شیوع رفتارهای ناسالم زوجین و بی بند و باری و عدم آگاهی از مسائل شرعی و مذهبی از عوامل افزایش طلاق در این شهرستان است.



وی گفت: موثرترین راهکارهای کاهش آمار مشکلات خانوادگی ازجمله طلاق به اشتغالزایی و ایجاد مراکز ترک اعتیاد توسط سازمانهایی همچون بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان اشاره کرد.



نعمتی با انتقاد از رویکرد نامطلوب نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امدام امام خمینی(ره) در زیر پوشش بردن خانواده پس از طلاق، گفت: این رویکرد موجب شده تا زوجینی که با فقر مالی روبرو هستند به امید استفاده از امکانات این نهادها به صورت توافقی از هم جدا شوند.



وی تصریح کرد:‌ چنانچه با اصلاح قوانین این نهادها، خانواده های کم بضاعت بیشتر مورد توجه قرار گیرند، ارکان خانواده ها محکم تر، وقوع جرایم، کمتر و آمار طلاق های توافقی نیز کاهش خواهد یافت.

