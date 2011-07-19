کمیسیون ویژه مجلس راهکارهای جهاد اقتصادی را تبیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه اولین گزارش این کمیسیون درباره اقداماتش را در صحن مجلس قرائت کرد.

وی در جمع بندی این گزارش اظهار داشت: هیئت رئیسه کمیسیون در سه جلسه اولیه خود تعریف ارائه شده در خصوص "جهاد اقتصادی " را تصویب نمود و مقرر شد تا به صورت موضوع محور از طریق مکاتبه، مذاکره و مصاحبه با دست اندرکاران امور اقتصادی، برنامه های هر یک از مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی کشور برای "جهاد اقتصادی" مشخص و جمع آوری شود.

وی گفت: کمیسیون با حضور اکثریت اعضا 6 جلسه کارشناسی حول محورهای زیر داشته و در این جلسات درباره وضعیت موجود امور مختلف اقتصادی از جمله آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال، محدودیت های اقتصادی موجود و سایر محورها بحث و بررسی انجام شد.

قادری یادآور شد: ساماندهی آمار و اطلاعات صحیح در کشور با تعیین متولی مشخص، بهبود فضای کسب و کار به منظور روان سازی تولید و توسعه اشتغال، حمایت از تولید و توسعه آن با تاکید بر افزایش بهره وری، اصلاح تکنولوژی، توسعه اشتغال و استفاده سریع از منابع پیش بینی شده در قانون هدفمند سازی یارانه ها و صندوق توسعه ملی، اتخاذ تدابیر پویا و مناسب برای جلوگیری از محدودیت ها و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی با اجرای صحیح و کامل اصل 44 قانون اساسی و کاهش عملی و واقعی حجم دولت از محورهایی بود که در کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.

متن کامل این گزارش متعاقبا منتشر می شود.