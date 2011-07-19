اثر هنرمند اراکی به جشنواره اسماءالحسنی راه یافت

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: احسان مرادی از هنرمندان فعال عضو کانون نورالزهرا(س) تخصصی هنرهای تجسمی است که آثار وی بارها به جشنواره های مختلف راه یافته و چندی پیش نیز در جشنواره بزرگ جوانان مسجدی حائز رتبه نخست در رشته گرافیک شد.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری افزود: 2 اثر از این هنرمند متعهد و مسجد محور به جشنواره مذکور ارسال شده و در نمایشگاهی که از 26 تیر همزمان با میلاد حضرت مهدی موعود (عج) تا 14مرداد در تهران دایر شده به نمایش گذاشته شده است.

وی ادامه داد: یک هزار و 300 اثر به جشنواره تایپوگرافی اسماء الحسنی ارسال شده که از این آثار 30 اثر به جشنواره راه پیدا کرده و سه نفر نیز به عنوان برگزیده معرفی می شوند.

جشنواره بین المللی پوستر اسماءالحسنی به میزبانی استان تهران همه ساله قبل از فرارسیدن ماه مبارک رمضان با حضور آثار ارسالی از مسلمانان سراسر کشور برگزار می شود.