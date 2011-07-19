محمدرضا نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در پیشبرد برنامهها و اولویتهای سالیانه خود موفق عمل کرده است، افزود: آمارهای به دست آمده از حوزههای مختلف کشاورزی استان اصفهان نشان میدهد که 100 درصد پروژههای این حوزه به مرحله اجرا رسیده است.
وی اظهار داشت: در پارهای مواقع و در حوزه اجرا شاهد این موضوع هستیم که اجرای پروژهها در سریعترین زمان ممکن، از کیفیت آنها میکاهد اما در حوزه جهاد کشاورزی استان اصفهان نه تنها این کیفیت کاهش نداشته بلکه شاهد آن بودهایم که کیفیت بسیاری از پروژهها به بالاترین سطح ممکن نیز رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه جدیت اجرای پروژههای عمرانی موجب کسب رتبههای کشوری برای این سازمان شده است، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان موفق شد رتبه نخست کشور در ارزیابی پروژههای عمرانی را به دست آورد.
وی با اشاره به امتیاز کسب شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اضافه کرد: گزارش نظارتی پروژههای عمرانی استانی نشان میدهد که سازمان جهاد کشاورزی استان با امتیاز ممتاز در رده برترین سازمانهای مجری پروژههای عمرانی قرار گرفته است.
نریمانی بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان موفق شده امتیاز 87.6 را به خود اختصاص دهد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به جایگاه استانهای کشور پس از استان اصفهان، ادامه داد: سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای خراسان جنوبی و تهران، پس از اصفهان در ردههای بعدی قرار گرفتند.
نظر شما