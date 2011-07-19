15 اولویت کالایی برای نظارت در ماه مبارک رمضان

جواد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه قانون هدفمندی یارانه‌ها که از آبانماه سال گذشته آغاز شده و طرح ماه مبارک رمضان که از دهم تیرماه آغاز شده است، تاکنون بیش از 6 میلیون و 200 هزار مورد بازرسی از بنگاه‌های کوچک و بزرگ صورت گرفته که در این میان، 600 هزار پرونده به ارزش 3 هزار و 284 میلیارد ریال تشکیل شده است.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: طی این مدت همچنین 425 هزار مورد ارتباط تلفنی نیز از سوی مردم با سامانه 124 صورت گرفته که از قبل آن، 187 هزار مورد پرونده تخلف تشکیل شده است.

وی از انجام بیش از 87 هزار مورد گشت مشترک با حضور بازرسان سازمان‌های مرتبط از جمله موسسه استاندارد، ادارات راهداری و حمل و نقل، سازمان تعزیرات، سازمان‌های بازرگانی استانها و سایر سازمانهای مرتبط صورت گرفته است که در جریان این گشت‌ها، قاضی کشیک نیز حضور داشته و در محل، به تخلفات رسیدگی کرده است.

تقوی گفت: تمرکز در اجرای طرح نظارتی تابستانه نیز عمدتا بر مراکز اقامتی، سیاحتی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، آژانس‌های مسافرتی، پایانه‌های مسافری و مصالح ساختمانی بوده است و تلاش شده که بر روی کالاهایی که بیشترین تقاضا را در این ایام داشته اند، نظارت دقیق‌تری صورت گیرد.

وی اظهار داشت: در جریان این بازرسی‌ها تلاش شده تا نظارت‌ها هوشمندانه باشد و گلوگاههای تولید و توزیع کالا مورد بازرسی و نظارت پیشگیرانه قرار گیرند، البته برخورد سریع و تشدید مجازات متخلفان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: همچنین در قالب طرح رمضان نیز، تمرکز بازرسی‌ها بر مواد غذایی، اقلام پروتئینی، مواد لبنی، میوه، سبزی، غلات، حبوبات، قند و شکر، برنج، روغن، انواع نهاده‌های دامی، لاستیک، کاغذ و انواع شوینده‌ها است.

وی تصریح کرد: البته در رابطه با این طرح نظارتی، تمرکز بیشتری بر مواد لبنی صورت خواهد گرفت تا از اقدامات خودسرانه و سودجویانه در رابطه با افزایش قیمت غیرمجاز محصولات لبنی جلوگیری شود. البته مردم هم باید به دقت بازار را رصد کرده و تخلفات را گزارش دهند.

تقوی از مردم درخواست کرد تا موارد تخلفات را با شماره تلفن 124 که به صورت شبانه‌روزی و رایگان در اختیار آنها است، گزارش دهند.