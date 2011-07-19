به گزارش خبرنگار مهر، چاپخانه‌های «آشنا»، «شاهین»، «مرکز»، «نیک»، «سپیده» و «دقت‌پور» که همگی در تهران فعال بودند، به دلیل زیان‌دهی سهامشان را واگذار و مانند برخی دیگر از واحدهای چاپیِ گرفتار مشکلات مالی، این حرفه را رها کردند.

این چاپخانه‌ها سهامشان را به ترتیب به چاپخانه‌های «هاشمی»، «تصویر گیلان»، «ایران گرافیک»، «دلارام»، «خاوران» و «آفرینش» واگذار کردند.

مدیران چاپخانه‌هایی که سهامشان واگذار شده است، دلیل این اقدام خود را کمبود شدید سفارش‌ها و واردات بیش از حد محصولات چاپی که امکان کار روی آنها در داخل کشور وجود دارد، عنوان کرده‌اند.

آنها در ماه‌های اخیر با مراجعه به شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران، تمام سهامشان را به چاپخانه‌هایی که خود به عنوان مُعین انتخاب کرده‌اند، واگذار کرده‌اند. چاپخانه‌های مُعین که سهام واحدهای چاپی را جذب کرده‌اند، همگی دارای مجوز از شرکت تعاونی هستند.

مدیران برخی از این واحدهای چاپی، سابقه چند دهه فعالیت در این عرصه را داشته‌اند، اما به دلیل عدم سوددهی ترجیح داده‌اند این حرفه را ترک کنند.

چاپخانه‌های کشور در ماه‌های اخیر به دلیل اجرایی نشدن وعده دولت مبنی بر ارائه بسته‌های حمایتی صنعت چاپ در قالب عرضه تسهیلات بانکی به واحدهای چاپی، دچار مشکلات مالی شده‌اند و برخی از آنها حتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.